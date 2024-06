Optima Italia, la Digital Company che semplifica la vita agli utenti

Optima Italia è la Digital Company che semplifica la vita degli utenti. Chi non ha mai sognato di poter gestire Gas, Luce, Internet e Mobile attraverso un’unica soluzione e pagando una sola bolletta? Con Super Casa Smart, Optima Italia propone diversi servizi all’interno di un unico contratto. Inoltre, all’utente è offerta la possibilità di attivare ulteriori opzioni, tra cui i servizi di Assistenza h24, Teleconsulto Medico e Consulenza Legale. Oltre al vantaggio di poter gestire ogni cosa con un semplice clic, l’azienda promette anche un cospicuo risparmio in bolletta, considerando il fatto che più servizi vengono aggiunti, maggiore sarà il risparmio: fino a 396 euro in bolletta ogni anno (tutti i dettagli delle promo sono su optimaitalia.com). Ma come funzionano e quali sono le caratteristiche delle offerte targate Optima Italia?

Tutti i servizi più importanti in un’unica soluzione

Optima Italia ha deciso di distinguersi dalla concorrenza e diventare la Digital Company italiana con il più ampio ventaglio di servizi disponibili. Ma soprattutto, l’obiettivo è quello di integrare il maggior numero possibile di necessità domestiche: dal gas all’energia, passando per la banda larga e la telefonia mobile. Una così elevata sinergia tra ambiti diversi finisce per tradursi nella promessa di un interessante risparmio economico per il consumatore finale. In un periodo storico segnato da crescenti difficoltà economiche, le opportunità messe a disposizione da Optima Italia risultano particolarmente attraenti per le famiglie, trattandosi di soluzioni integrate meritevoli d’attenzione. Ma come funziona l’offerta Super Casa Smart firmata Optima? Come accennato, parliamo di una soluzione all-in-one, pensata con l’obiettivo di ridurre i costi e le complessità burocratiche collegate alla gestione delle utenze. L’opportunità di scegliere un fornitore unico per Gas, Luce, Internet e Mobile, ovvero servizi che generalmente vanno acquistati da più operatori, costituisce una preziosa semplificazione per l’utente finale.

Optima Italia propone un’offerta per la casa davvero interessante

Non sono affatto poche le caratteristiche che rendono l’offerta di Optima una soluzione intelligente e adatta alla maggior parte delle famiglie. Innanzitutto, l’azienda adotta politiche basate sulla trasparenza. Sull’esempio di alcuni operatori che di recente hanno rivoluzionato il mercato, Optima ha deciso di non inserire clausole nascoste o costi aggiuntivi. Tutto ciò, ovviamente, finisce per migliorare la competitività dell’azienda e delle sue offerte, rendendole molto più convenienti rispetto alla maggior parte delle proposte simili presenti sul mercato. Ecco i principali vantaggi di Optima Super Casa Smart: permette di pagare luce e gas in base ai propri consumi; offre la possibilità di ricevere un’unica bolletta per tutti i servizi selezionati; propone un’app con cui monitorare e gestire al meglio spese e consumi; mette a disposizione promozioni esclusive, realizzate sulla base delle abitudini dei clienti. Infine, va sottolineato come Optima Super Casa Smart non si limiti alle offerte relative alle forniture domestiche, ma proponga anche ulteriori “extra”, quali l’Assistenza h24 per eventuali riparazioni domestiche; nonché il Teleconsulto Medico, che può rivelarsi uno strumento prezioso per tutti coloro che desiderano tenere sotto controllo la propria salute anche senza dover incontrare di persona un medico; infine con il servizio Consulenza Legale che permette di avere assistenza legale per sinistri stradali e consulenza legale telematica.

Si risparmia davvero sottoscrivendo un contratto con Optima Italia?

La risposta è sì. Optima Super Casa Smart è la soluzione all-in-one che offre un risparmio medio superiore ai 150 euro annui. Ovviamente, la cifra è legata al totale dei servizi scelti e può arrivare a un massimo di 396 euro all’anno in bolletta. Chi è abituato a gestire le utenze domestiche sa bene quanto sia difficile ridurre i costi. Inoltre, il risparmio fa il paio con l’assenza di fastidi derivanti dalla sottoscrizione e dalla gestione di più contratti. Tutto ciò consentirà ad ogni singolo nucleo

familiare di barcamenarsi senza stress tra i diversi obblighi contrattuali. Come accennato in precedenza, le possibilità di risparmiare sono legate a un meccanismo ben preciso: più servizi si attivano, più sconti si ricevono. Oltre a Super Casa Smart, Optima Italia ha deciso di mettere a disposizione una seconda offerta imperdibile, pensata per chi desidera risparmiare sui costi di telefonia mobile. Optima Super Mobile Smart è disponibile a soli 4,95 euro al mese, grazie ai quali l’utente potrà disporre di ben 100 GB di dati mobili, 200 SMS e Minuti Illimitati. La SIM ha un costo di 19,90 euro, ma viene proposta a 9,90 euro per acquisti dallo shop online, shop.optimaitalia.com. L’offerta è valida per nuove numerazioni oppure portando il proprio numero in Optima da qualsiasi operatore.