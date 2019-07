Il TG2 lucidissimo sui rubli alla Lega: «E allora Togliatti?»

Ieri il Tg2 ha “dimenticato” di parlare dell’inchiesta di Buzzfeed sui rubli alla Lega, con l’eleganza tipica di chi non sa più che pesci pigliare. Ma dopo una lunga notte di riflessioni il direttore Gennaro Sangiuliano ha consultato la foto che lo ritrae con Giorgio Almirante e ha ricevuto la giusta ispirazione: in questo meraviglioso servizio firmato da Tommaso Ricci si racconta di quando i soldi da Mosca arrivavano al Partito Comunista Italiano. L’idea sottintesa, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, è chiarissima: così fanno tutti, perché ce la prendiamo con pòro Salvini?

Si attendono i prossimi approfondimenti del Tg2 sulla Russia: Togliatti e gli alpini dell’Armir, Berlinguer amico di Gromiko e Salvini da sempre anticomunista anche se comunista padano. Ma siccome quelli come il Tg2 vanno sempre in coppia, ecco come apre stamattina il Giornale, che per l’occasione riesuma persino Paolo Guzzanti con tanto di dossier Mitrokhin al seguito:

E niente, questa è l’ennesima dimostrazione che in Italia la situazione è disperata, ma non seria.

