Giorgia Meloni voleva i bucatini agli Stati Generali

E insomma, si era capito che era stata Giorgia Meloni a trascinare Matteo Salvini e Antonio Tajani verso il no del centrodestra agli Stati Generali, ma non si era ancora compreso il vero motivo del diniego. Però ieri la leader di Fratelli d’Italia ci ha fornito un interessante indizio: il menù. La Meloni in un tweet ha infatti spiegato che Conte ha chiesto un “catering molto leggero e sobrio con mini piattini”, ovvero “tartine, papaya e maracuja” ma “niente bucatini”. In effetti un’amatriciana avrebbe sicuramente ben disposto tutti i presenti, altro che queste robe radical chic di voi di sinistra.

Poi la Meloni, facendosi seria, ha deciso di contestare un’altra circostanza dell’organizzazione dell’evento, notando che gli Stati Generali ” si aprono con i rappresentanti di Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario, cioè la Troika. Conte vuole dare un messaggio agli italiani e ai mercati finanziari o è solo dilettantismo?”.

Ora, a parte che dilettantismo allo stato pure è affermare che il ministro dell’Economia Gualtieri “ha firmato il MES”, come hanno fatto lei, Salvini e Casapound qualche tempo fa non sapendo, per evidente ignoranza, che la procedura non è quella e che quello che stavano affermando è impossibile. Ma in effetti chiamare la Commissione Europea e la BCE oltre al FMI quando si deve parlare di come investire i soldi è un chiaro segnale o messaggio oscuro. Se Conte invece avesse voluto fare le cose perbene, avrebbe chiamato la Banca della Sgurgola, Alvaro Vitali e Il Petomane.

E allora sì che sarebbe stata tutta un’altra cosa!