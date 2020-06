Giorgio Gori: il sindaco di Bergamo che ha avuto la tosse ma non ha fatto test

In un’intervista rilasciata oggi a La Stampa il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha parlato della tragedia del Coronavirus nella sua città e dello strano rapporto di Regione Lombardia con i dati ma ha anche detto qualcosa di curioso: ha avuto per un mese la tosse ma non ha fatto il test per SARS-COV-2 e COVID-19:

Ma allora quante persone hanno avuto davvero il Covid19 a Bergamo?

«Noi stimiamo fra il il 35 e il 45% della popolazione. Per saperlo con maggiore certezza ho cercato risorse dai privati per poter fare un test a tutti i miei concittadini. Lo screening partirà lunedì. Il tampone entro 6 giorni. Se non lo fa la Regione ci organizziamo da soli». Quanti sono davvero i morti?

«A Bergamo dal primo marzo a fine maggio sono morte 670 persone in più della media dei 10 anni precedenti. In tutta la provincia: 6mila in più. Quindi, le vittime del Covid qui sono più del doppio di quelle comunicate dalla Regione Lombardia. È allucinante». Perché?

«Credo solo per inadeguatezza organizzativa. Anche se a volte sospetto che ci sia qualcosa di più, visto che quando abbiamo sollevato il tema dei dati, loro hanno oscurato le fonti».

Sarebbe stato opportuno commissariare la Lombardia?

«Quando se ne è parlato, io ho ritenuto che non fosse una buona idea. Eravamo nel pieno disastro. Quella decisione avrebbe destabilizzato il poco che si stava facendo. Ma adesso, con la situazione più gestibile, fare autocritica è necessario. Il cambio del direttore generale della sanità lombarda mi sembra un segnale eloquente». Cosa è mancato?

«Il Veneto ha risolto comprando macchinari, producendo reagenti. Ecco: che la Lombardia non abbia trovato soluzioni è abbastanza sconcertante». Lei ha avuto paura?

«Ho avuto mal di gola per un mese, non so se fosse Covid, non ho fatto ancora nessun test. Ma ho sempre lavorato, tutti i giorni in Municipio».

È quantomeno curioso che Gori dica tranquillamente di non aver fatto test e poi di aver lavorato tutti i giorni. Perché se ha avuto COVID-19, la sua tosse era contagiosa. Forse è meglio che corra anche lui a fare un test.