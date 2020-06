Se la Meloni dice che non si va agli Stati Generali Salvini non va agli Stati Generali

Ieri il centrodestra ha fatto sapere che non presenzierà agli Stati Generali convocati dal governo. Oggi il Fatto Quotidiano spiega in un retroscena a firma di Gianluca Roselli chi ha deciso e chi si è accodato alla decisione:

Sono entrati con tre posizioni diverse e sono usciti con una sola, imposta da Giorgia Meloni, che è stata irremovibile. E ha avvisato gli alleati. “Attenzione che, se ci dividiamo su questo, con uno che va e l’altro no, il centrodestra è finito … ”, è l ’avvertimento messo sul tavolo dalla leader di Fratelli d’Italia. Il tema è l’invito agli Stati Generali promossi da Giuseppe Conte, che ha chiamato i partiti d’opposizione per la giornata di venerdì. Un invito rivolto a Forza Italia, Lega e FdI, che il premier voleva addirittura vedere singolarmente. A un certo punto, martedì sera, si era sparsa la voce che la linea sarebbe stata quella di andare insieme, per mostrare l’unità della coalizione. Ma ieri, quando Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono arrivati, alle 5 di pomeriggio, al vertice di centrodestra, ognuno aveva un suo pensiero in testa, diverso dagli altri.

AGLI ESTREMI Berlusconi e Meloni. Il primo –che fisicamente è ancora nella villa della figlia Marina in Costa Azzurra – era per accettare l’invito del premier, “perché in questa situazione dobbiamo interpretare più che mai il ruolo di opposizione responsabile”. Meloni, invece, era fissa sul no. “Non ci hanno mai preso sul serio, mai accolto nessun emendamento, perché dovremmo andare?”, ha chiesto l’ex ministra. Salvini, per una volta, nel mezzo a far da mediatore, possibilista. “No n ho ancora ricevuto l’invito. Se mi arriva,da persona educata, andrò per presentare proposte… ”, aveva detto il leader leghista martedì sera in tv da Giovanni Floris. Anche se poi, ieri mattina, vista l’irremovibilità di FdI, aveva virato sul no: “Sfilate in villa? Uno show inopportuno”, ha scritto su Fb. Ma in realtà il Capitano restava “aperturista”.