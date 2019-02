E il senatore Giarrusso “confessa” che il voto su Rousseau non sarà regolare

Il senatore, avvocato e audiofilo Mario Michele Giarrusso ha involontariamente spiegato oggi in un’intervista al Giornale perché il voto su Rousseau non sarà regolare, come del resto tutti gli altri voti che hanno accompagnato la storia del MoVimento 5 Stelle anche se Travaglio se n’è accorto soltanto ieri. Giarrusso, che secondo le indiscrezioni dovrebbe spiegare sulla piattaforma Rousseau le ragioni del voto agli iscritti, ha rilasciato infatti oggi un’intervista a Carmelo Caruso del Giornale in cui ha candidamente confessato di aver preparato due bozze di discorso per il video, perché ancora non sa quale sarà pubblicato.

«Non si può dire che Salvini sia andato con le teste rasate al porto di Catania a sequestrarli. La domanda è semmai un’altra: aver sacrificato per dieci giorni quei migranti impedendogli di sbarcare è servito a difendere i confini?».

Ci perdoni. Ma lei, in realtà, come la pensa?

«Io non posso esternare la mia posizione».

La deve tenere nel segreto del suo cuore?

«Esatto».

Ma presta la sua sapienza giuridica per la causa.

«Agli iscritti bisogna far comprendere che il giudizio giuridico su Salvini va separato da quello politico».

Abbiamo capito che quello giuridico è per il “no” al processo, ma quello politico?

«Salvini ha accentrato su di sé questa decisione. Non c’è dubbio. Ne ha fatto uno show. Ma gli elettori hanno le urne per punire».

E lei la piattaforma Rousseau per convincere.

«Non so ancora se devo convincere per il sì o per il no».