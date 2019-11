Il sondaggio di Quarta Repubblica sull’Emilia Romagna

Il sondaggio di Tecné mostrato ieri da Quarta Repubblica mostra che nella corsa alla poltrona di governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è in vantaggio su Lucia Borgonzoni di tre punti percentuali: 50,5% contro 47,5%. Gli altri candidati sono attualmente al 2% ma si attende il nome proposto dal MoVimento 5 Stelle, che è ancora in alto mare sulla scelta dei candidati (si parla, tra gli altri, di Natascia Cersosimo). Per quanto riguarda le Liste, il Partito Democratico è dato al 31%, il M5S al 6%, gli altri di centrosinistra al 10% mentre la Lega è al 32% e Fratelli d’Italia al 6%.

Il sondaggio del 12 novembre scorso da parte di Tecné dava Bonaccini in vantaggio su Borgonzoni in tutti e tre gli scenari, ovvero con il M5S in corsa con il centrosinistra, da solo o fuori dalla competizione.

Entrambi i candidati hanno fatto trapelare l’esistenza di sondaggi da loro commissionati che li danno vincenti (il che è un classico, in Italia e non solo). Altri sono in salita per il centrosinistra e danno come vincente la candidata leghista, mentre altri dicono che la partita è in parità ma saranno decisive le prossime mosse del governo e in particolare la plastic tax, visto che molte aziende del packaging sono locate nella regione.

