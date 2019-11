Natascia Cersosimo: in Emilia il M5S punta sulla consigliera che parlò di Bibbiano

Il MoVimento 5 Stelle per la presidenza dell’Emilia Romagna pensa di candidare Natascia Cersosimo, consigliera comunale a Cavriago e capogruppo del MoVimento 5 Stelle nell’Unione dei Comuni della Val d’Enza dove insiste Bibbiano. Scrive il Corriere della Sera oggi:

«La nostra campagna senza alleanze coi partiti partirà lunedì», assicura il capogruppo Andrea Bertani. La consigliera Silvia Piccinini vorrebbe però ritornare a sentire gli attivisti, questa volta «sulle alleanze». Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi di possibili candidati alla presidenza, a partire da Natascia Cersosimo, consigliera comunale a Cavriago e tra le prime ad avere dei sospetti sul sistema degli affidi a Bibbiano. Il secondo è quello di Luisa Cattelani, reggiana, già candidata al Senato nel 2018, a capo dell’associazione degli Imprenditori emiliani. Sempre che alla fine prevalga la linea contraria all’alleanza con il Pd di Di Maio, che lunedì dovrebbe arrivare a Bologna per dare l’avvio alla campagna.

C’è da ricordare a questo proposito che la Cersosimo non era a sfavore dell’alleanza M5S-PD per il governo:

«La presenza del M5S al governo è indispensabile» assicura Natascia Cersosimo, consigliera comunale a Cavriago e capogruppo del MoVimento 5 Stelle nell’Unione dei Comuni della Val d’Enza dove insiste Bibbiano e precisa- «la base non è in rivolta con il partito di Bibbiano ma con un partito che esprime solidarietà agli indagati e non alle famiglie coinvolte. E questo comportamento è ingiustificabile».