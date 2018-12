Così Di Maio ha fregato i Rider della Gig Economy

Ve lo ricordate il Decreto Dignità, quello che aveva dichiarato guerra al precariato? Quando è stato presentato Luigi Di Maio spiegava che sarebbe servito per venire incontro alle istanze e alle rivendicazioni dei lavoratori della gig economy. Stiamo parlando dei rider, i fattorini che consegnano pranzi a domicilio per le principali aziende del settore come Deliveroo, Foodora, Just Eat e Glovo. Di Maio aveva talmente a cuore il loro problema che sono stati la prima categoria di lavoratori che ha incontrato al Ministero il giorno dopo il giuramento del Governo Conte.

I rider abbandonati dal ministro che aveva promesso di non abbandonarli

Per Di Maio i rider sono il simbolo di “una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto”. Ma cosa resta di tutto l’interessamento a sei mesi dall’insediamento di Di Maio al ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico? A quanto pare la generazione abbandonata è stata prima dimenticata, perché il ministro dopo l’11 settembre non ha più convocato il tavolo con i rider.

E così ieri mattina di buon’ora, i rider sono tornati a farsi sentire. In un post pubblicato alle 6:40 – e immediatamente condiviso da molte sigle rappresentative dei lavoratori della Gig Economy – i rider di Deliverance Milano hanno chiesto un Decreto Rider. Stanchi di aspettare il governo “e l’esito di un tavolo ormai rotto” i lavoratori del settore hanno chiesto che di passare dalle parole ai fatti rendendo pubblica la loro proposta di legge che parte proprio dalla “clausola rider” contenuta nel Decreto Dignità.

Una clausola che secondo i rider è stata «congelata, scorporata e successivamente posata nel cassetto dei sogni infranti del ministro Luigi Di Maio». I rider in fondo non chiedono molto di più di quello che Di Maio aveva promesso loro: il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato laddove si manifestino le condizioni di “presunzione di subordinazione”, tutele piene e pieni diritti. Per il ministro che voleva smantellare il Job Act restituendo dignità ai lavoratori dovrebbe essere un gioco da ragazzi.

Dalla Gig Economy alla Gigi Economy

Ma non è così. Perché la bozza di accordo collettivo per definire i perimetri del contratto dei lavoratori della Gig Economy elaborata dal governo va nella direzione opposta. Perché nella proposta elaborata dal Ministero non è contenuto l’obbligo da parte delle aziende di assumere i rider. Anzi: viene specificato che quel genere di contratti si applica a chi lavora con “rapporti di lavoro non subordinato”. L’esatto contrario di quanto richiesto dai rider che invece chiedono di essere riconosciuti come lavoratori dipendenti e non come free-lance o lavoratori a cottimo. La bozza del governo però per il momento è stata presentata solo ai lavoratori e non ad Assodelivery, l’associazione di categoria delle “piattaforme” che gestiscono le consegne.

Il governo accoglie solo una parte delle richieste. Quelle che riguardano il salario minimo orario con divieto di paga a cottimo (come invece avviene ora), l’estensione ai lavoratori della copertura Inps e Inail e l’obbligo per il datore di lavoro di pagare la manutenzione dei mezzi e un numero massimo di consegne da effettuare durante l’orario di lavoro.

Ma al tempo stesso però il governo non indica l’ammontare della paga minima oraria. E i rider di Deliverance Milano ieri ricordavano che in questi giorni Deliveroo «sta togliendo la paga con il fisso orario di 5,60 € più incentivo alla consegna e si appresta a cancellare il minimo garantito di 7,50 € all’ora, a favore di una formula di pagamento dinamica, che prevede un cottimo misto che corrisponde una porzione fissa di 3 € a consegna e una variabile dinamica non quantificabile». Il problema vero è che al momento il Ministero non ha elaborato una vera e propria bozza formalizzata da far sottoscrivere alle aziende ma ha solo presentato alcuni “punti generici” sui quali i lavoratori e le aziende non hanno trovato un accordo. Il punto più spinoso è proprio la natura del rapporto di lavoro. Per le aziende è autonomo, per i rider è dipendente. Per il ministro Luigi Di Maio non è dato di sapere cosa sia.

Foto copertina via Facebook.com