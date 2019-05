Le ultime mosse disperate di Morisi e Salvini

Cosa succede se sei al Governo da un anno e nemmeno la minima parte di tutto quello che avevi promesso si è realizzata? Quando si è al potere, in testa nei sondaggi e si è addirittura vicepremier non si può dare la colpa a quelli di prima. O meglio, lo puoi fare, ma dopo un anno il giochino non funziona più. Cosa resta? Si può raccontare di essere “sotto attacco” e a rischio censura. Ma quando si controlla la Rai, si è ospiti in tutte le trasmissioni televisive e i giornali fanno la fila per pubblicare l’ultima dichiarazione si rischia di non essere poi così credibili. Cosa fai se sei Matteo Salvini e devi disperatamente far parlare di te?

Il grande ritorno dello #SvuotaEdicole

Quei gran geni della comunicazione della Lega hanno pensato oggi che era il momento buono per tirare fuori dal cassetto dei trucchi social un vecchio gioco di prestigio: il selfie con Salvini. Non quelli a rischio contestazione ma una versione più facile da realizzare. Bastano un paio di forbici e un po’ di colla vinilica? Ancora meglio: è sufficiente correre in edicola e comprare l’ultimo numero di Panorama dove c’è il bel faccione del Capitano in copertina. Chissà da quanto tempo la preparavano questa operazione svuotaedicole. Perché nel mondo della Lega tutto deve avere un nome combattivo, militaresco, il militante è uno che agisce e segue gli ordini. Il passo dall’ordine di “chiudere i porti” a quello di svuotare le edicole è breve, ma ridicolo.

Facciamo sentire al Capitano che non è solo, facciamogli sentire il nostro affetto, dice il social megafono Luca Morisi. Ma come, con i bagni di folla oceanica ai comizi Salvini si sente solo? C’è qualcosa che non torna. Ma i selfie cominciano ad arrivare, ed eccolo qui il ministro contento di condividere le foto della “splendida comunità”.

Che genio quel Morisi vero? Non proprio perché l’operazione #svuotaedicole era stata già già lanciata nel 2018, in occasione della copertina dedicata a Salvini sceriffo sempre da Panorama.

Ma il giochino è ancora più vecchio per la verità. Nel 2014 quel gran genio di Morisi aveva lanciato l’operazione svuotaedicole. Non indovinerete mai in che occasione: una copertina di Panorama su L’altro Matteo. All’epoca il domatore della Bestia era entusiasta per l’ondata di selfie salviniani.

Ma non pensate che Morisi sappia solo svuotare le edicole. Nel 2016 aveva lanciato un’operazione più impegnativa: lo #svuotalibrerie aveva appena pubblicato il suo libro Secondo Matteo. Il nostro Capitan Ruspa all’epoca. Ora Salvini ai comizi porta direttamente il Vangelo con gli evangelisti originali; un bel salto di qualità.

#COLPADISALVINI: come la Lega non affronta le sue responsabilità

Ma ancora non basta. Perché c’è ancora troppo odio in giro nei confronti di Salvini. Non ci credete? Guardate cosa ha scoperto una giornalista d’inchiesta su Twitter. Ci sono persone, i cosiddetti “buoni” che su Internet scrivono cose orribili. Cose come «salvini muori salvini crepa salvini bastardo salvini infame sparate a salvini salvini appeso a testa in giù salvini a piazzale loreto». Una pappardella di insulti che in realtà è una citazione dallo stesso Salvini che qualche tempo fa a Otto e Mezzo aveva enumerato tutte le minacce ricevute in questi dodici mesi. Ma attenzione: siccome lo fanno senza mettere virgolette allora sono anche queste minacce, minacce di minaccia? Inception.

Il “Capitano”però ci ha preso gusto, sa che giocare la carta della vittima conviene sempre. Meglio farlo con un po’ di ironia. Ed ecco che i leghisti, in ossequio al Cambiamento del governo Conte, danno una rinfrescata al vecchio detto “piove governo ladro”. Così vecchio che non fa ridere nessuno.

Ma il vicepremiersa che se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre e che quindi tanto vale mandarla in vacca. Ecco che quindi è colpa di Salvini se piove oppure se la vostra ragazza vi ha lasciati. Il piromane di Mirandola che doveva essere espulso non è stato espulso? Quella non è colpa di Salvini. Un indagato per corruzione al governo? No, non è #colpadiSalvini. I migranti sbarcano anche se i porti sono chiusi? Sarà mica colpa di Salvini dai. L’Iva aumenterà al 25,2%? Non scherziamo, non è colpa di Salvini. Però se qualcuno vi ha spoilerato il finale di Game of Thrones oggi sapete a chi dare la colpa.

