Dopo il picco di contagi di ieri, con 2548 casi e 24 decessi, sembra più vicina la seconda ondata dell’epidemia di COVID-19. Mentre il Lazio ha emanato un’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine anche all’aperto ecco gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 2499 casi e 23 decessi. Sono stati effettuati 120.301 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 294, in aumento di 3. Salgono di 45 anche i ricoveri per un totale di 3.14. Nessuna regione è a zero casi.

Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 2 ottobre

I nuovi casi suddivisi per regione: nel Lazio 264 casi e 5 decessi; in Lombardia 307 casi e 4 decessi; in Toscana oggi 223 nuovi casi di Coronavirus e zero decessi e 60 guariti. L’impennata di nuovi positivi arriva a fronte di un numero particolarmente elevato di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: ben 8.873. I ricoverati sono 127 in tutto, uno in meno rispetto a ieri, ma con una lieve crescita dei pazienti in terapia intensiva che sono 2 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 24. In Puglia 72 nuovi positivi nelle ultime 24 ore; i casi sono così distribuiti nelle province: 28 in provincia di Bari, 9 nella Bat, 29 in provincia di Foggia, 4 Lecce, 2 Taranto.Si registra anche un decesso in provincia di Bari. In Abruzzo nuovo boom di contagi: sono 49 quelli di oggi. I tamponi effettuati sono 2.498. Oggi nessun decesso ma in terapia intensiva c’è un paziente in più per un totale di 6 persone ricoverate. Del totale dei casi positivi, 650 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+10 rispetto a ieri), 1067 in provincia di Chieti (+14), 1912 in provincia di Pescara (+22), 830 in provincia di Teramo (+7), 37 fuori regione (-1) e 2 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Veneto 195 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 28.087 infetti dall’inizio dell’epidemia. Si registrano anche 6 vittime in più rispetto a ieri. Cala il numero dei ricoverati nei reparti non critici, 234, 7 in meno rispetto a ieri, mentre resta invariato, 29, quello dei pazienti in terapia intensiva. Nelle Marche 42 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero di positivi che riporta le Marche sette mesi indietro: il 4 marzo scorso furono accertati in un giorno 40 nuovi casi. I nuovi positivi sono stati individuati 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione;

in Basilicata su un totale di 933 tamponi 16 nuovi positivi, si registra anche un decesso. I positivi sono residenti a Melfi (5), Marsicovetere (3), Venosa (2), Matera (1), due ospiti della casa di riposo di Marsicovetere, due cittadini della Puglia e uno della Campania in isolamento nelle loro regioni (non vengono conteggiate nel bollettino). Sono 13 le persone ricoverate: all’ospedale San Carlo di Potenza sono 7 nel reparto di malattie infettive, di cui una in attesa di dimissioni, mentre all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera i ricoverati sono 6 (4 nel reparto di malattie infettive e due nel reparto di terapia intensiva, di cui una guarita dal Covid-19 in attesa di dimissioni). Come ogni venerdì oggi è il presidente della regione Vincenzo De Luca a spiegare quali sono i dati della Campania: “Abbiamo registrato numeri elevati di positivi in Campania 392 positivi, 390 ieri, un tasso di positivita’ 4,6%”. Vorrei dire ai nostri concittadini che dobbiamo avere un atteggiamento di tranquillità, di consapevolezza ma di tranquillità. Abbiamo numeri elevati di positivi, ma il 98% dei positivi che registriamo sono asintomatici. Abbiamo anche un ridotto numero di arrivi nelle terapie intensive – aggiunge -. Ci sono numeri elevati ma una carica virale molto minore rispetto a 6 mesi fa – conclude -, non è un dato che è scontato rimanga per le prossime settimane ma ad oggi lo stato è questo”. In Umbria nuovo picco di contagi al coronavirus in Umbria, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 62 nuovi casi, su 1.925 tamponi analizzati. Si registrano due ricoverati in più (da 41 a 43), quattro dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva. In Alto Adige 19 nuovi casi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 28, nessuno in terapia intensiva. In Sardegna 60 nuovi casi. Resta invariato il numero delle vittime, 155 in tutto. Sono 106 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattro in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 21 (+1) i pazienti terapia intensiva. In Friuli Venezia Giulia i nuovi contagi oggi sono 66. Sono stati registrati due ulteriori decessi, quindi il totale sale a 353. Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. In Valle d’Aosta 2 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 8 i ricoverati.