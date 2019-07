La rottura tra Virginia Raggi e il M5S nazionale

Durante lo show dei video all’impianto Rida di cui Virginia Raggi ha lamentato la chiusura di domenica mentre doveva aprire lunedì non si è sentita nemmeno una voce dal MoVimento 5 Stelle nazionale in aiuto della sindaca. Soltanto Alessandro Di Battista, che però è fuori dai giochi, ha avuto il coraggio di difenderla sottolineando che “tutti, proprio tutti” (ovvero anche i grillini) ce l’hanno con lei. Oggi Alessandro Trocino sul Corriere della Sera ci spiega che la rottura tra Raggi e Di Maio è palpabile:

Il punto di non ritorno dei rapporti tra Raggi e 5 Stelle è Casal Bruciato. L’8 maggio scorso, con coraggio, la Raggi si presenta nella periferia romana in solidarietà alla famiglia rom assediata e contestata dall’estrema destra e Casa Pound. Le urlano «mafiosa, schifosa, portali a casa tua». Si aspetta la solidarietà dei suoi. Ottiene la reazione stizzita e paraleghista da Di Maio: «Prima si aiutano i romani, gli italiani, poi tutti gli altri». È la fine. «Io con questi ho chiuso», sibila la sindaca ai consiglieri più fidati.

Da allora, la sindaca balla da sola. Sempre più fragile e isolata. Commettendo una valanga di errori ed ingenuità. Andando in Aula per raccontare che sono in distribuzione«22mila stecche di legno per le panchine dei parchi» e per annunciare un nuovo filobus a Tor Pagnotta mentre Roma è un inferno. Attaccando la Regione Lazio (abilissima nella propaganda e nel temporeggiare, con effetti sulla sindaca ma anche sulla città), con video imbarazzanti, complici dipendenti-attori dell’Ama.