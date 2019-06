Virginia Raggi e la distribuzione di stecche di legno alla popolazione

Probabilmente qualcuno dovrà prima o poi avvertire Virginia Raggi che il suo social media manager su Facebook la sta esponendo al ridicolo. Con quella che sembra una raffinatissima strategia per portare il suo consenso al minimo storico, la pagina fan della sindaca di Roma ieri ha postato questo pregevolissimo intervento in cui la prima cittadina ci rassicura sull’abbondanza di stecche di legno per riparare le panchine:

Prosegue la distribuzione di stecche di legno ai Municipi per riparare le panchine delle vie e dei parchi di Roma, danneggiate dagli incivili. Sono intervenuta in Assemblea Capitolina per riepilogare la situazione, ricordando che abbiamo a disposizione 22mila stecche di legno: il 60% è già stato utilizzato nei primi 6 mesi dell’anno; la restante parte è pronta per essere utilizzata nelle ulteriori attività da programmare o è a disposizione per eventuali emergenze.

E questo non può che tranquillizzare i cittadini romani. Non si vede un bus nemmeno a pagarlo (ah, ma già lo paghiamo, mannaggia), la monnezza si riversa nelle strada ma – hey! – in quanto a stecche di legno stiamo tranquilli: ce ne sono 22mila, il 60% è già stato utilizzato e non abbiamo paura di usarne altre, ove necessario, per urgenze ed emergenze della popolazione che si trovasse da un momento all’altro in situazione di penuria di stecche di legno. Fiuuuuu!

Leggi anche: Tutte le multinazionali che lasciano l’Italia (e chiudono le fabbriche)