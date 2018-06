Valerio Vassallo picchiato a Milano da due “palestrati mangiacadaveri”

Valerio Vassallo, animalista vegano noto per le sue battaglie a favore dei diritti degli animali noto per il suo tormentato rapporto con Giuseppe Cruciani, è stato vittima di un’aggressione lo scorso fine settimana a Milano. Ad aggredirlo questa volta non è stata l’ex fidanzata (che lo ha accusato di stalking) ma due “energumeni” che evidentemente non hanno gradito la protesta del META – il movimento etico tutela animali – organizzata in occasione di «Ricetta Milano» una tavolata solidale per dire no al razzismo.

Ma per Vassallo il no al razzismo deve essere interspecie: «Una giornata simile non ha alcun senso. Queste persone organizzano pranzi contro la diversità di razza e poi non si fanno il minimo scrupolo a nutrirsi di altre specie animali. Inutile combattere il razzismo quando non si distinguono le diverse forme di vita. Era fondamentale per noi del Meta manifestare contro un simile evento». Il Meta e Vassallo chiedevano il “rispetto per gli animali non umani” che vengono serviti nei piatti.

Per Vassallo non ci si può definire antirazzisti se non si è antispecisti, ma ad un certo punto della manifestazione in piazza Cairoli (un banchetto informativo) due individui – successivamente identificati dalla Digos – e con un colpo prima gli hanno fatto cadere a terra il megafono e successivamente hanno colpito il pasionario degli animali alla tempia. Anche una donna che ha cercato di separare Vassallo dai due “palestrati” è rimasta colpita da un pugno. Tornato a casa in provincia di Biella Vassallo si è recato al Pronto Soccorso dove gli è stato riscontrato un trauma nella zona auricolare: guarirà in 10 giorni. Su Facebook Vassallo non demorde e promette: «la missione continua fino alla morte».