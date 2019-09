Teresa Bellanova, la Xylella e gli alberi che si curano e non si abbracciano

Ieri il senatore Lello Ciampolillo, già richiamato dal MoVimento 5 Stelle durante la mattanza di Capodanno, ha scritto su Facebook che la ministra delle Politiche Agricole è “al servizio delle lobby dell’olio d’oliva”, parlando di “truffa della Xylella” con l’audacia e lo sprezzo del ridicolo che lo ha già portato ad essere definito il senatore rampante contro il complotto della xylella.

Oggi Teresa Bellanova rilascia un’intervista al Messaggero in cui parla della polemica sul suo vestito e sulla licenza media ma risponde anche a Ciampolillo:

«Alcuni parlano senza sapere di cosa parlano. La Xylella è un tema troppo serio, che ha già fatto troppi danni, su cui intendo misurare l’azione del mio ministero perché il punto non è la condanna ricevuta dalla Corte europea per non aver adempiuto a quella che ci era stata indicata come soluzione».

Qual è allora il punto?

«Non è abbracciandosi agli alberi che si risolvono i problemi. Bisogna riconoscere il ruolo della scienza. Bisogna applicare ciò che è utile per limitare il danno,utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e facendo un piano d’azione per utilizzare le risorse per una politica di investimento per i tanti coltivatori ma anche per gli imprenditori e per i frantoiani che sono costretti a vendere i loro impianti ai concorrenti esteri perché non hanno olive da lavorare. L’agricoltura è identità territoriale, è bellezza, è cultura, non possiamo guardarla con gli occhi rivolti all’indietro».