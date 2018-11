Supernova in Campidoglio. Mercoledì 14 novembre presso la Sala del Carroccio a Palazzo Senatorio Nicola Biondo e Marco Canestrari presentano alla stampa il libro “Supernova. I segreti, le bugie e i tradimenti del M5S”. Il libro che racconta come è stato ucciso il MoVimento 5 Stelle parla della pazza idea di Gianroberto Casaleggio di costruire il primo movimento politico che utilizzi Internet come strumento di propaganda e organizzazione da un osservatorio unico e privilegiato: gli autori hanno fatto parte, in momenti diversi e decisivi, della macchina organizzativa del MoVimento 5 Stelle.

Supernova trascina il lettore sul set del più incredibile assassinio: quello di una forza politica che attraverso la Rete ha creato una bolla narrativa degna di Matrix, il più grande raggiro di massa mai messo in atto in una democrazia occidentale. Tra gli informatori che hanno passato notizie da insider anche l’attuale viceministra senza deleghe all’Economia Laura Castelli. Chissà se ci sarà anche lei alla presentazione (no, mi sa di no).