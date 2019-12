Lo spettacolo dei sovranisti tedeschi che non vogliono il MES per salvare gli italiani (che per la Lega serve a salvare i tedeschi)

A volte per vedere le cose in maniera più chiara e nitida ci si deve allontanare. Prendiamo ad esempio il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. La Lega sostiene che sia una pistola puntata alla testa dei risparmiatori italiani che vedrebbero andare in fumo il loro risparmi per salvare le banche tedesche. La senatrice Lucia Borgonzoni ha raccontato che l’Italia sarà costretta a versare 100 miliardi di euro in sette giorni.

I sovranisti tedeschi che non vogliono pagare il MES per salvare le banche italiane

Ma cosa pensano del MES gli alleati della Lega in Europa? L’internazionale sovranista non gradisce la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, e questo non sorprende. Ma per ragioni diametralmente opposte a quelle enunciate dalla Lega. In Germania il partito di ultradestra Alternative für Deutschland (che fa parte del gruppo dell’Europarlamento “Identità e Democrazia” assieme alla Lega di Salvini) sostiene da sempre che il MES «non è un meccanismo di stabilizzazione ma un’idra» il cui obiettivo è quello di togliere soldi dalle tasche dei tedeschi e che la Germania sbagli a farne parte e a concedere prestiti per salvare gli altri Paesi. Del resto la Germania (assieme alla Francia) è il paese che maggiormente contribuisce (27 miliardi di euro versati) al Fondo Salva Stati. I tedeschi non se lo spiegano: la Germania non è certo sull’orlo del baratro, che senso ha per loro pagare per salvare paesi come la Grecia o l’Italia i cui conti pubblici sono disastrosi?

A ottobre dello scorso anno Alice Weidel, capogruppo di AfD al Bundestag aveva scritto un lungo post su Facebook contro la “manovra del Popolo” del governo gialloverde. «Perché dovremmo pagare per i ricchi italiani?» si chiedeva la Weidel. Un attacco durissimo proprio alle misure preferite di Matteo Salvini: la Flat Tax e Quota 100, ma anche il condono per gli evasori e il Reddito di Cittadinanza e gli italiani ricchi che hanno da tempo trasferito i loro beni all’estero. Per la Weidel gli italiani fanno così perché sanno di avere le spalle coperte dalla BCE, e dai tedeschi che alla fine sarebbero arrivati a pagare il conto. Su Twitter è stato bellissimo vedere i sovranisti nostrani affannarsi a spiegare che l’Italia è un paese contributore netto del Bilancio europeo e che la deputata tedesca non doveva permettersi. Eppure il sovranismo è così: ognuno guarda il suo. Il tutto mentre AfD invitava Gianluca Savoini a parlare della visione politica della Lega. Sarà per questo che Salvini è passato da dire che la sua legge di bilancio non metterà le mani nelle tasche degli italiani a dire che userà la ricchezza degli italiani?

Nessun sovranista vuole salvare l’Italia

Riguardo al MES il deputato di Afd Bruno Hollnagell faceva sapere che il partito avrebbe votato contro la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità proponendo invece la nascita di una commissione di esperti che valutasse le opzioni disponibili tra cui «l’uscita della partecipazione dal Mes, il blocco del varo di un fondo unico monetario europeo, la minimizzazione della minaccia di perdite negli investimenti internazionali della Germania e dei suoi cittadini, in particolare considerando la probabilità di una crisi francese in seguito a quella italiana». In Italia i sovranisti fanno notare il rischio che le banche tedesche possano “saltare” e che si debba pagare per salvarle. In Germania i compagni di merende di Salvini invece dicono che il MES è inutile perché salverà italiani e francesi coi soldi dei tedeschi.

Anzi, per il partito di ultradestra alleato con Salvini è addirittura necessario evitare di utilizzare il Mes «per la ricapitalizzazione delle banche dell’Europa meridionale. Il gioco di squadra tra la Bce e il Mes evidenzia un’intenzione strategica causa della costruzione errata dell’Eurozona, i sintomi della crisi non si possono curare neanche con i mezzi più potenti. Per cui è necessario che la Germania e il gruppo dei Paesi nordici finalmente oppongano delle ‘linee rosse’ invalicabili». Come sempre il sovranismo si dimostra deleterio quando si tratta di aiutare “gli altri”. Perché salvare le banche tedesche ma non quelle dell’Europa del Sud (ovvero le nostre o quelle spagnole, già salvate dal MES?). Semplice: perché ognuno coi propri soldi vuole aiutare i suoi. Ma se saltasse una banca tedesca la Germania non li avrebbe. Se l’Italia fosse in crisi, fanno notare altri il MES (che ha una capacità di intervento teorica di 700 miliardi) non potrebbe aiutarci perché il nostro debito pubblico è pari a 2.300 miliardi di euro. Per Hollnagel e AfD inoltre un altro problema è l’eventuale perdita di sovranità finanziaria. Nell’ottobre del 2018 Hans-Olaf Henkel (europarlamentare eletto con AfD e poi passato come indipendente nel gruppo dei Conservatori e Riformisti dove c’è Fratelli d’Italia) ha scritto che grazie al MES che aiuterà le banche in difficoltà i risparmiatori tedeschi saranno responsabili delle fregature delle banche italiane.

Anche l’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz leader del Österreichische Volkspartei, alleato con i sovranisti del FPÖ ha dichiarato qualche tempo fa: «Respingiamo rigorosamente un ammorbidimento delle regole di Maastricht come richiesto dall’Italia. L’Italia non può diventare una seconda Grecia. Ad ogni modo, non siamo pronti a pagare i debiti dell’Italia!». Al solito: il sovranismo piace a tutti, ma solo quando è gratis.

Leggi anche: Dama Sovranista: la pagina di Francesca Totolo cancellata da Facebook