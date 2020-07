Il sondaggio sulle elezioni in Toscana e il peso degli omonimi

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di Roberto Salvini, ex leghista cacciato dal partito nonostante il nome che vuole ricandidarsi e rischia di portar via qualche voto alla Lega e a Susanna Ceccardi. Salvini (Roberto), commerciante semi sconosciuto di Pontedera (Pisa), era stato eletto con ben cinquemila preferenze, mille in più di Ceccardi che nel suo feudo pisano era rimasta fuori dal consiglio. Ora però, fa sapere il Fatto, c’è anche una Meloni, ovvero Elisa, candidata di Volt. La loro presenza, scrive oggi il quotidiano di Travaglio, potrebbe influenzare le elezioni a sentire i sondaggi:

Questo effetto potrebbe essere replicato ancora di più grazie alla riforma elettorale passata in consiglio regionale lo scorso 24 giugno con i voti della maggioranza: la scheda elettorale quest’a nno sarà diversa rispetto a quella di cinque anni fa con i nomi dei candidati graficamente più grossi. Il Pd infatti cerca di puntare sulla notorietà del proprio candidato Eugenio Giani, soprattutto nell’area di Firenze e provincia.