Un Salvini contro la Lega

Di Roberto Salvini abbiamo parlato quando venne sospeso (e poi cacciato) dalla Lega perché aveva proposto di mettere le donne “in vetrina” per incentivare il turismo, parlando di prostituzione nella commissione sviluppo economico. Il consigliere del Pd in Regione Monia Monni, che era presente alla riunione, aveva pubblicato un video sui fatti nel quale si sentono le incredibili dichiarazioni di Salvini: “Se mezza Europa ci investe in quell’indirizzo… Non ce lo vogliamo togliere il prosciutto dagli occhi? Io sono stato 20 anni fa alle fiere in Germania, in Olanda è uguale, in Austria è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina. È un turismo anche quello. Non dimentichiamoci cos’era… perché cos’era Montecatini? Cos’è Firenze lungo i viali? Cos’è Viareggio?”. Ora, fa sapere Repubblica Firenze, potrebbe correre in solitaria come governatore mettendo in difficoltà proprio la Lega:

C’è un Salvini a cui il Pd in Toscana guarda con un certo interesse. E non è Matteo naturalmente ma Roberto. Espulso dalla Lega per le frasi sessiste su un presunto indotto della prostituzione a Montecatini, ora il consigliere regionale eletto 5 anni fa col Carroccio – battendo nelle preferenze, aiutato dal cognome, proprio Ceccardi – si mette in campo per la corsa a governatore in solitaria, fuori dalla coalizione di centrodestra.