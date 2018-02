Scuole chiuse anche domani a Roma

Alla fine il Campidoglio decide di chiudere le scuole anche domani a Roma. In mattinata si era diffusa una falsa notizia riguardo la chiusura degli istituti insieme agli uffici pubblici e a quelli del Comune, che poi è stata smentita dalla prefettura. Adesso è ufficiale: anche domani, a quanto si apprende, scuole chiuse a Roma in considerazione della nevicata caduta oggi e del rischio ghiaccio per le prossime ore a causa delle basse temperature attese a partire dal tardo pomeriggio di oggi.

Resteranno chiuse domani “le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma. Il provvedimento – spiegano dal Campidoglio – si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani”.