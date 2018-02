La falsa notizia della chiusura delle scuole, degli uffici pubblici e del Campidoglio

Dopo la neve di oggi a Roma sono circolate tre false notizie che riguardavano le scuole, gli uffici del Campidoglio e gli uffici pubblici: il prefetto di Roma Paolo Basilone, secondo il comunicato, disponeva la chiusura di tutto.

La falsa notizia della chiusura degli uffici pubblici e del Campidoglio

“In relazione alle notizie diffuse tramite social network circa la chiusura degli uffici pubblici disposta con provvedimento del Prefetto di Roma, si informa che la notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento. Sono state già avviate tutte le azioni necessarie all’accertamento dei responsabili del reato“, ha comunicato la prefettura di Roma in una nota. Per quanto riguarda gli uffici pubblici del Comune, a quanto pare l’avviso di chiusura circolava su Whatsapp mentre un comunicato (falsificato) della prefetta Basilone è stato passato alle agenzie di stampa (e ripreso anche da noi).

A quanto pare stanno circolando anche falsi documenti della Prefettura di Roma, che riguardano foto di avvisi di un ulteriore giorno di chiusura delle scuole dopo quello di oggi disposto ieri sera dal Comune di Roma. Nulla di vero neppure sulla foto che annuncia la chiusura delle scuole anche per domani. La decisione in merito verrà presa nel pomeriggio come annunciato stamattina dal vicesindaco Luca Bergamo. Questo è il falso comunicato circolato sui social network:

Nella falsa nota si leggeva: “Anche gli Uffici Giudiziari, compresa la Corte di Cassazione, resteranno chiusi a partire dalle 14 di oggi e per tutto il giorno di domani. La disposizione non si applica agli Uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Dovranno comunque essere sempre garantiti, si legge nell’ordinanza, i servizi di emergenza e le strutture funzionali al soccorso pubblico. L’ordinanza è stata trasmessa al presidente della Regione Lazio, della Provincia di Roma, a tutti i sindaci dei Comuni della provincia, alle Forze di Polizia oltre che a tutti i ministeri”. La falsa notizia della chiusura degli uffici pubblici è stata data anche dal Tg3 Regione Lazio: