Domani 27 febbraio uffici pubblici chiusi a Roma? No, è una fake news

EDIT: “In relazione alle notizie diffuse tramite social network circa la chiusura degli uffici pubblici disposta con provvedimento del Prefetto di Roma, si informa che la notizia e’ assolutamente falsa e priva di fondamento. Sono state gia’ avviate tutte le azioni necessarie all’accertamento dei responsabili del reato”. Lo comunica la Prefettura di Roma in una nota. La notizia era stata battuta dall’agenzia di stampa DIRE alle ore 14.

Anche l’altra notizia che riguarda la chiusura degli uffici del Campidoglio è falsa.

“A causa della neve uffici del Campidoglio e della città metropolitana chiusi”. Ma è un fake che gira sul web e a smentirlo è la stessa Prefettura di Roma, alla quale falsamente è attribuito il comunicato. “E’ falso”, dicono da Palazzo Valentini. Analogamente su social network e whatsapp gira una falsa comunicazione riguardo la chiusura delle scuole a Roma per la giornata di domani, chiusura che non è stata ancora decisa dalla sindaca.

La falsa notizia della chiusura degli uffici pubblici è stata data anche dal Tg3 Regione Lazio:

Questo è il testo del primo comunicato:

Il prefetto di Roma, Paola Basilone, ha firmato un’ordinanza con cui dispone la chiusura di tutti gli Uffici Pubblici di Roma Capitale e dei Comuni della provincia, per i giorni 26 ed 27 febbraio 2018. Anche gli Uffici Giudiziari, compresa la Corte di Cassazione, resteranno chiusi a partire dalle 14 di oggi e per tutto il giorno di domani. La disposizione non si applica agli Uffici dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Dovranno comunque essere sempre garantiti, si legge nell’ordinanza, i servizi di emergenza e le strutture funzionali al soccorso pubblico. L’ordinanza è stata trasmessa al presidente della Regione Lazio, della Provincia di Roma, a tutti i sindaci dei Comuni della provincia, alle Forze di Polizia oltre che a tutti i ministeri. La decisione è stata presa in seguito alla riunione di stamattina presso il Dipartimento della Protezione Civile, dove sono state confermate le previsioni che già nella giornata di ieri indicavano l’arrivo di una nuova fase di maltempo, con prime nevicate già dalla serata.

In particolare per oggi si prevedono temperature in calo, specie nelle ore serali, con rischio di diffuse gelate, tanto che tutte le strutture operative di protezione civile hanno prorogato lo stato di allerta. L’ordinanza è stata quindi emessa tenendo conto che l’inasprimento delle attuali condizioni meteorologiche avverse, associate alle nevicate ed alle temute formazioni di ghiaccio sulle strade, potrebbe determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale urbana ed extraurbana, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità degli stessi cittadini. Per quanto riguarda il Campidoglio, una comunicazione ai dipendenti a firma del vicesindaco Luca Bergamo informa che gli Uffici capitolini, stamattina normalmente al lavoro, oggi termineranno la propria attività lavorativa alle 14.