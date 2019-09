Scissione M5S, Casaleggio sul Corriere conferma Di Maio

Che settimana sarebbe se passasse senza un’intervista o un articolo di Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera a o su Davide Casaleggio? Diciamolo, non sarebbe una bella settimana. Il 17 settembre scorso c’era l’assoluta necessità, dalle parti di via Solferino, di farsi spiegare la democrazia digitale da un rappresentante di quel partito che ha avuto qualche problemuccio in tribunale con quella attualmente in vigore nel nostro paese (antichiiii!). Oggi, dopo l’annuncio di un discorso di Casaleggio all’ONU, Davide, fa sapere Buzzi, era contrario al governo con il PD (da quando lo ha detto Di Battista c’è un po’ una corsa a dirlo, forse in realtà Zingaretti ha fatto tutto da solo e li ha costretti – oppure li ha costretti Grillo?) ma conferma la leadership di Di Maio:

Parlando di governo, lei si era espresso per il voto. Ha cambiato idea? Che prospettive ha questo esecutivo?

«Come ho detto in passato l’auspicio è che la forza politica con la quale il Movimento collabora attualmente si dimostri più affidabile della precedente. Al Movimento interessa avere la possibilità di lavorare per attuare il programma che è stato presentato e risolvere i problemi dei cittadini». Ha fatto parte di un tavolo decisionale durante la crisi: il canale rimarrà aperto?

«Nel Movimento collaboriamo tutti costantemente».

Che ha detto a Di Maio? Serve un altro leader?

«Luigi è il capo politico del Movimento ed è stato confermato pochi mesi fa dalla stragrande maggioranza dei nostri iscritti con un voto online su Rousseau, così come è stata approvata la sua proposta di costituire un team del futuro. Stiamo ultimando i dettagli per far partire il processo con cui tutti potranno proporre il proprio progetto e candidarsi per far parte di questo team». Si parla di scissioni, i senatori hanno chiesto cambiamenti. Non teme altri addii o addirittura una implosione del Movimento?

«Mi piacerebbe che qualcuno contasse gli articoli scritti sulla base di voci di discussioni e scissioni interne al Movimento dal 2013 ad oggi. Credo che avrebbe un bel da fare».

