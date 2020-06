Come Salvini continua a fregarsene delle regole sulle mascherine COVID-19

Ieri Giorgia Meloni si è lamentata perché Pierluigi Bersani a Cartabianca ha fatto notare che il centrodestra sta dando il messaggio della “libertà dalla mascherina”, sottolineando che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato di “odio ideologico della sinistra” che “non si ferma nemmeno davanti ai morti”.

Stanotte Matteo Salvini ha postato su Facebook questa immagine che lo ritrae insieme alla Comunità molisana “Figlia di Sion”. Nessuno, e tantomeno lui, ha la mascherina.

Le mascherine vanno ancora indossate in tutti i luoghi pubblici. Il distanziamento sociale va rispettato sempre. In caso di comportamenti scorretti, potranno ancora essere elevate multe tra i 400 e i 3.000 euro, o chiusura da 5 a 30 giorni per la violazione delle disposizioni riguardanti i pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, salva la recidiva che comporta il raddoppio della sanzione. Multa per chi viola la quarantena,multa per chi frequenta luoghi chiusi senza mascherina, o luoghi aperti magari mentre è in fila senza il dispositivo di protezione, multa se ti metti alla guida con la febbre e multa al barista che non rispetta le regole. Giusto ieri abbiamo visto che la mascherina nei luoghi pubblici come i trasporti (e in particolare i treni) è ancora obbligatoria, come testimoniato dal video “Ti devi mettere la mascherina!”. Salvini dovrebbe dare l’esempio. Ma non ha nessuna intenzione di farlo, come durante la manifestazione del centrodestra.