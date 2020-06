Matteo Salvini e l’Etna in Campania

Ieri pomeriggio in molti sui social network hanno cominciato a sfottere il povero Matteo Salvini, colpevole di aver scambiato l’Etna con il Vesuvio in un manifesto che annunciava la sua visita in Campania:

Nei commenti ai post però qualcuno faceva notare che l’immagine con il Vesuvio non c’era, adombrando la possibilità di un complotto contro il povero Capitano.

E in effetti è vero che nel post pubblicato diciassette ore fa quella foto non c’era. Ma se andiamo a dare un’occhiata alla cronologia delle modifiche, scopriamo che…

…circa dodici ore fa il social merda manager di Salvini “ha rimosso un contenuto multimediale da questo post” (la foto con l’Etna?) e “ha aggiunto 1 contenuto multimediale a questo post”. Secondo voi quale misterioso fatto è accaduto? Ieri Il Fatto Quotidiano ha scritto che nell’ultimo anno, sul podio dei più “spendaccioni” su Facebook si posizionano: Matteo Salvini tramite la pagina “Lega Salvini Premier” (255.112 euro), Matteo Renzi (173.490 euro) e Silvio Berlusconi (93.858 euro). A seguire, Carlo Calenda (55.773 euro), Giorgia Meloni (42.085) e Teresa Bellanova, che arriva addirittura a spendere 15.799 euro per finanziare i propri post. Duecentocinquantamila euro spesi bene.

Domani Salvini farà un giretto in #Campania, nella sua ETERNA campagna elettorale per la #Lega.

Agli amici campani vorrei giusto ricordare cosa diceva di #Napoli, fino a 7 anni fa (7 non 30!).

Decidete voi quale sia l’accoglienza che si merita. pic.twitter.com/Al0yJICTKe — Antonio Ammendola 🇮🇹🇪🇺 (@AntonioAmmendo4) June 4, 2020

