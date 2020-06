Le multe per distanze e mascherine ci sono ancora: quali sono le regole ancora in vigore

Anche se siamo nella fase 3 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 le multe ci sono ancora. In caso di comportamenti scorretti, potranno ancora essere elevate multe tra i 400 e i 3.000 euro, o chiusura da 5 a 30 giorni per la violazione delle disposizioni riguardanti i pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, salva la recidiva che comporta il raddoppio della sanzione. Multa per chi viola la quarantena,multa per chi frequenta luoghi chiusi senza mascherina, o luoghi aperti magari mentre è in fila senza il dispositivo di protezione, multa se ti metti alla guida con la febbre e multa al barista che non rispetta le regole. Giusto ieri abbiamo visto che la mascherina nei luoghi pubblici come i trasporti (e in particolare i treni) è ancora obbligatoria, come testimoniato dal video “Ti devi mettere la mascherina!”. Il Messaggero oggi riepiloga le regole ancora in vigore nel Lazio:

Regola aurea: la distanza minima interpersonale e obbligatoria è di un metro. Due metri se si fa attività sportiva. Più si accorcia la distanza più aumenta il rischio di contagio. Sia in luoghi aperti che chiusi è vietato formare assembramenti, cioè gruppi di più di due persone ravvicinate. Perciò sia che siamo in fila al supermercato, in un albergo, a una riunione, la distanza diventa l’unico modo per ritagliarsi uno spazio protetto. Fare particolare attenzione nei parchi, nei corridoi, nelle zone di transito o attesa di stazioni o uffici, nei centri commerciali, nei mercati. Prima di raggiungere un posto è bene telefonare ed eventualmente prenotare. Le persone conviventi possono stare a una distanza inferiore di un metro. In tutti i casi si fa appello alla responsabilità individuale. Se la temperatura è pari o superiore a 37,5 c’è l’obbligo tassativo di rimanere a casa e non si può entrare nella Regione Lazio. C’è un numero verde da contattare in presenza di febbre o altri sintomi riconducibili al coronavirus: è l’800.118.800. Risponderà personale medico pronto a indicare tutti i comportamenti da attuare come il raggiungimento della postazione drive-in più vicina dove effettuare il tampone. L’assessorato regionale alla Sanità ha chiesto un doppio controllo sia in partenza che in arrivo con i termoscanner nelle stazioni di Termini e Tiburtina e ha attivato una convenzione con un hotel di piazza Santa Croce in Gerusalemme dove si potranno trattenere gli eventuali sintomatici che non hanno un domicilio a Roma.