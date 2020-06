Salvini contestato per i troppi selfie alla manifestazione del centrodestra

Paola De Caro sul Corriere della Sera racconta oggi un retroscena divertente sulla manifestazione del centrodestra per il 2 giugno, che ha portato agli assembramenti ben noti e a fare un pronostico a Ignazio La Russa: “Se qualcuno rischia di prendere il COVID, quello è Salvini”.

Salvini resta almeno altri venti minuti e dà ordine ai suoi di far entrare chi voglia foto con lui, ma dalle transenne c’è chi si innervosisce: «E basta con queste cose, non servono a niente, vieni a parlare col popolo, qui non c’abbiamo più una lira e tu ti metti a fare i selfie!», grida una signora, poi un altro se la prende col leader: «Ancora con questi selfie?!» e lui lo sente:«Beh, che fastidio ti dà, che problema hai?». E, alla fine, è quasi showdown: «Io la mascherina la metto, ce l’ho — rivendica — ma sono felice di sapere che i contagi sono bassi e che gli esperti dicono che il virus sta morendo…».

Meloni e Tajani però non rispondono al richiamo della folla: restano nel recinto, parlano ai giornalisti per qualche minuto, pochi i selfie, molta la voglia di evitare ogni immagine che, lo sanno, si ritorcerebbe loro contro. Salvini invece domina la scena. Si mette al centro, si cala la mascherina, si offre alle foto. Gli alleati hanno capito che non è cosa: dopo dieci minuti, escono dal recinto: «Basta, andiamo, qui è finita». Si allontanano in fretta.

Alla fine anche Tajani è molto imbarazzato, tanto da far finta di non aver visto:

Era necessario fare questa manifestazione in tempi di distanziamento?

«Noi avevamo un solo obiettivo: abbiamo aderito alla manifestazione che ci è stata proposta per dare il senso dell’unità del centrodestra, e abbiamo chiesto a tutti di rispettare ogni regola. Abbiamo anche, con Maurizio Gasparri, fatto allontanare alcuni manifestanti che non ci sembrava avesse senso partecipassero proprio per evitare ogni problema…».

Salvini si è tolto la mascherina ealla fine del corteo ha fatto decine e decine di selfie. Come lo giudica?

«Ah non lo so, me lo dice lei. Io non ho neanche visto, ho parlato alle telecamere,ho tenuto sempre la mascherina e a fine corteo sono subito andato via… Io assieme alla Meloni».