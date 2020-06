«Ti devi mettere la mascherina»: il video della lite in treno

«Non me ne frega un c… che stai parlando al telefono, è da quando siamo partiti che stai facendo come c… ti pare, ci sono delle regole. Ti devi mettere la mascherina. Va indossata, sennò te ne vai aff… in macchina»: è diventato virale il video della lite tra due persone, un uomo e una donna, in un vagone di un treno perché l’uomo non vuole mettere la mascherina. Il video coinvolge anche personale di Trenitalia e la donna continua ad aggredire verbalmente la persona seduta senza mascherina in treno minacciandolo in più occasione anche quando questi, a quanto pare, le mette le mani sul petto per spingerla via quando lei si alza in piedi. «Io le cose le sistemo in un’altra maniera… Impalare», dice tra l’altro la signora fuori di sé mentre il tizio non sembra avere alcuna intenzione di obbedirle ma continua a risponderle dandole della maleducata. Ma chi ha ragione tra i due?

Nonostante tra i commenti dell’utente che l’ha hostato ci sia, immancabile, quella che dice che l’anidride carbonica è pericolosa – in realtà abbiamo spiegato come stanno le cose sulla questione, che è molto più complessa, ma in sintesi chi è in buona salute non avrà problemi a portare la mascherina – la signora ha ragione a pretendere che l’altro passeggero indossi la mascherina (“Mettiti la mascherina”, gli ripete in continuazione), visto che quest’ultima è obbligatoria nei luoghi pubblici e quindi anche sui treni così come su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblici.

E’ comunque corretto rivolgersi a chi ha autorità nel luogo pubblico in cui ci si trova (in questo caso il controllore o il capotreno) piuttosto che affontare “fisicamente” chi trasgredisce le regole, e magari passare dalla parte del torto. Ovviamente sugli account “con bandierine” invece si pensa che la signora sia in torto.