Salvini dice che il video sul ragazzo dislessico “è stato un errore”. E allora perché è ancora lì?

”E’ stato un errore”. Questo il leader della Lega Matteo Salvini ha detto a “Non è l’Arena” a proposito del video pubblicato sulla sua pagina facebook in cui si ironizza sul discorso impacciato del ragazzo dislessico Sergio Echamanov a una manifestazione delle sardine. ”Anzi, un impegno che ci siamo presi sia in Emilia Romagna che in Calabria – ha detto – è di istituire un assessorato che si occupi di disabilità che aiuti ad abbattere le barriere archittettoniche sia in Emilia Romagna che in Calabria. E questo lo rifaremo anche a livello nazionale”. Salvini non ha detto nulla sulle minacce che ha ricevuto Echamanov, il quale ha annunciato una causa nei confronti del Capitano. Ma soprattutto va segnalato che il video del 15 gennaio scorso è ancora lì, in tutta la sua infantile idiozia:

E va anche sottolineato che non è che Salvini e il suo social merda manager non sappiano come si tolgono i contenuti dalla pagina: quello che attaccava un’assessora di un paese dell’Emilia-Romagna che successivamente lo ha citato in giudizio lo ha tolto un paio di giorni fa, prima dell’udienza in cui il giudice gli avrebbe ordinato di cancellarlo.

Invece è bella la promessa dell’assessorato alla disabilità, visto che ricorda i metodi della politica: quando qualcosa non funziona, caccia fuori una commissione – si dice in Parlamento. Peccato che il tutto si vada a scontrare con l’amministrazione in concreto: in Lombardia il centrodestra ha tagliato i fondi ai disabili. L’opposizione ha votato una mozione per il loro ripristino.