Ieri sera, subito dopo che Matteo Salvini ha pubblicato lo status in cui giocava con le parole sul MES per dare a intendere che Giuseppe Conte avesse fatto ricorso al Meccanismo Europeo di Stabilità, in molti hanno cominciato a segnalare sui social network di essere stati bloccati dall’account del Capitano, in particolare su Twitter.

Salvini censura gli italiani? I ban su Twitter e il video che lo dimostra

E così l’hashtag #salvinicensuraitaliani si è riempito a partire da ieri sera di segnalazioni, mentre c’è anche chi fa sapere di essere stato bloccato per aver rimbeccato le bufale sul governo che scarcerava i mafiosi con la scusa del Coronavirus.

In ogni caso, come potete vedere grazie a un video inviatoci qualche tempo fa, è vero che i social merda manager di Salvini si dilettano nell’antica arte di segare i commenti che criticano il Capitano e ricevono troppi likes per i loro gusti. Si tratta di un’abitudine antica ma che non passa mai di moda, visto che la pagina aveva messo in permanet ban anche chi scriveva “49 milioni” nei commenti. E molto spesso i suoi se la sono presa con le “torme” di grillini che infestavano i commenti delle loro risorse online.