Grazie al contributo video di Matteo Croce, che ha girato ieri questo filmato, possiamo ammirare come il social media manager di Matteo Salvini passi la nottata a cancellare i commenti negativi che ricevono più like sulla pagina facebook del Capitano. Il video che ci è stato inviato mostra come alcuni dei commenti sotto questo post che si riferisce all’asfaltata ricevuta da Giuseppe Conte sul MES vengano cancellati: si tratta di quelli più apprezzati perché più ficcanti nella critica nei confronti di Salvini o più sarcastici.

Come la pagina di Salvini cancella i commenti che lo sfottono

Uno di quelli che spariscono, come si vede dal filmato, è quello che aveva ricevuto fino a quel momento 4mila like: “Sarebbe bello ogni tanto chiedere scusa. Però, va be, non sei abbastanza educato per poterlo fare”.

Subito dopo sparisce anche questo da 1,2mila like: “Sento il rumore di arrampicata sugli specchi fin da casa mia. Non mi immagino il tuo vicino esasperato dell’altro giorno”. Il riferimento è al tipo che gridava “stronzate” durante una diretta del Capitano dal balcone. Anche questo commento viene cancellato.

E anche le relative risposte vengono ovviamente cancellate insieme al primo commento. Il lettore se ne è accorto per caso perché aveva il cellulare ancora sul post, e mettendo like ad un commento ha ricevuto quell’errore. Non è una novità che sulla pagina di Salvini si cancellino i commenti negativi. Qualche tempo fa si scoprì anche che era stata blacklistata la locuzione “49 milioni”, un chiaro riferimento ai soldi che il Carroccio non ha ancora restituito dopo le condanne ricevute da segretari e responsabili della cassa. Luca Morisi, social media manager di Salvini, nell’agosto scorso, dopo la crisi del Papeete, se l’era presa invece con le «Torme di grillini che si fingono elettori della Lega si divertono ad infestare la pagina del Capitano (li si scopre subito: guardi il loro profilo e trovi un video di Fico o una grafica per la decrescita felice e l’Italia “a manovella”)». D’altro canto “Ognuno fa quel che può, per non pensare alla vita”, diceva Francesco Dellamorte in un albo di Dylan Dog.