Matteo Salvini e le fake news su Conte e il MES

Si è appena concluso il Consiglio Europeo e Matteo Salvini è tornato ad essere lisergico come soltanto lui sa. Con uno status sulla sua pagina facebook cerca – senza scriverlo esplicitamente – di dare a intendere che Giuseppe Conte abbia fatto ricorso al MES (per il quale invece ci vuole una procedura parlamentare e due voti, quindi non basta un consiglio europeo):

Approvato il MES, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli.

Di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles.

Cosa è successo invece al Consiglio Europeo? Nessuna drammatica ipoteca sul futuro dei figli di chicchesìa, ma quello che ha spiegato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michels: “I leader dell’Ue hanno dato il loro endorsement al pacchetto di tre reti di protezione” elaborato dall’Eurogruppo, che include Sure, piano Bei, e Mes, per un ammontare complessivo di 540 miliardi di euro, “ed abbiamo chiesto che diventi operativo per il primo giugno”. Il MES sarà quindi uno degli strumenti che si potranno usare. Non quelli che si dovranno usare. Poi Salvini, quello che ieri citava Montagnier, ha la meravigliosa capacità di accusare qualcun altro di fake news:

Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge.

Le promesse del governo di non usare il MES?

Gli impegni, gli attacchi, le promesse di Conte?

Erano solo FAKE NEWS.

Naturalmente, a differenza di quello che dice il Capitano, il parlamento non poteva votare su un accordo che non c’era. Le promesse del governo di non usare il MES, finché non lo usa, saranno rispettate. Quando lo userà magari si potrà drammatizzare. Matteo, non drammatizzare, stai calmo.

Ladri. Ladri di Futuro, di Democrazia, di Libertà.

Noi ci siamo e non ci arrendiamo, viva l’Italia libera e sovrana!

Eh, niente: non ce la fa.

