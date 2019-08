«Torme di grillini che si fingono elettori della Lega si divertono ad infestare la pagina del Capitano (li si scopre subito: guardi il loro profilo e trovi un video di Fico o una grafica per la decrescita felice e l’Italia “a manovella”)»: il suo social media manager Luca Morisi ha già trovato un colpevole per i moltissimi commenti che ieri hanno popolato la pagina facebook di Matteo Salvini criticandolo per la sua decisione di chiudere i conti con il governo Conte.

I commenti contro Salvini… sulla pagina di Salvini

E in effetti in molti a Salvini gliele cantano forti e chiare: “Sei un buffone!…non so come la gente possa voltarti e ritornare nello schifo che c’era prima, io starò sempre dalla parte degli onesti i 5 stelle che mantengono con i fatti e non le fesserie che dici tu..”; “Grandissimo Presidente CONTE! Ti ha asfaltato e messo difronte alle tue responsabilità!Se il Governo del Cambiamento Giallo Verde cade è solo colpa tua e della Lega che NON volete il taglio dei parlamentari, il salario minimo, la riforma della Giustizia e della Prescrizione etcetc ma solo andare all’incasso elettorale!!!”; “Grazie per questo regalo, per il governo tecnico e per l’aumento dell’iva a gennaio! Complimenti per la perspicacia”.

E così, anche se Salvini ha il suo numero non indifferente di adoratori che gli testimoniano tutto il loro amore – e anche molti eletti come Claudio Borghi Aquilini e Francesca Donato pronti a offrirgli vicinanza, come si conviene a tutti quelli in testa ai sondaggi – il numero di commentatori che lo critica sulla sua stessa pagina è altissimo:

L’accusa più gettonata tra i commentatori è dare a Salvini del traditore perché non ha mantenuto i punti del contratto e ha preferito scappare di fronte alle responsabilità. Se si andrà davvero a elezioni, Salvini giocherà un tutti contro tutti visto che nell’immaginario dei grillini sembra aver sostituito il PD.

Nei confronti del Capitano c’è odio perché ha esaurito il sogno del MoVimento al governo. E se il piano di Salvini è davvero andare da solo alle elezioni, forse sarà ancora più difficile vincere.

