Il retroscena su Salvini che se ne è andato a dormire la notte dell’occupazione del Parlamento

Ieri abbiamo raccontato che in Parlamento c’era molto nervosismo soprattutto tra i banchi dell’opposizione, come si è visto dalla surreale protesta del centrodestra sulla mascherina mancante di Giuseppe Conte e dalle scaramucce al Senato con spinta (negata) del leghista De Vecchis al PD Mirabelli. Oggi Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera svela un retroscena che spiegherebbe il nervosismo dei parlamentari, e in particolare di quelli che hanno fatto nottata a Palazzo Madama su ordine del Carroccio:

Urlano che non è giusto: loro a volto coperto, e Conte no. In realtà sono nervosi per altro. In molti hanno trascorso la nottenell’emiciclo. Ma poi sono venuti a sapere che al Senato, nell’altra occupazione, Matteo Salvini s’è tolto la sua lugubre mascherina nera (scelta curiosa: perché proprio nera?) e se ne è andato a dormire. «È facile protestare con il sonno degli altri». Colore. Qui, per capirci sul serio qualcosa, bisogna cambiare schema.

Anche Tommaso Rodano sul Fatto racconta di un Salvini che molla gli altri e va a casa, ma la descrizione è più circostanziata:

Il momento clou è dopo le 4: altra foto di gruppo dei senatori leghisti in piedi dietro al loro scranno; sembrano quasi alzarsi sui banchi come nell’ultima scena de L’attimo fuggente(“Capitano mio capitano”). Salvini scrive: “Qui Senato, 4.15, in collegamento notturno con Sindaci, imprenditori, Forze dell’Ordine, studenti, medici e tanti Italiani che pensano al futuro”. Tutti collegati per parlare con lui a quell’ora? Non era meglio sentirsi la mattina dopo? Qui il racconto in presa diretta si interrompe. Salvini torna a casa per una doccia e un cambio d’abito. Magari un pisolino. Alle 9 pubblica un selfie dalla macchinetta del caffè di Palazzo Madama: “Qui Senato. Non si molla”. Sull’originalità non garantiamo: è vestito ancora come la notte prima.