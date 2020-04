William De Vecchis della Lega è stato visto spingere Franco Mirabelli del Pd alla fine della seduta in cui si è approvato il Def. Mirabelli ha barcollato e si son sentite urla, con Valeria Fedeli (Pd) a gridare “Ti denuncio!” al collega. Le votazioni in Aula si erano appena concluse e i senatori erano in Transatlantico in attesa che cominci l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Il leghista De Vecchis ha spinto il senatore Mirabelli e l’ha fatto cadere»

Gian Marco Centinaio della Lega e Franco Mirabelli del Pd stavano parlando tra loro, con il leghista che si lamentava con l’esponente dem di un tweet con cui il sottosegretario Malpezzi chiedeva dove fosse Matteo Salvini al momento del voto sul def. Improvvisamente arriva De Vecchis, che viene visto spingere Mirabelli. In Transatlantico sono intervenuti i commessi.

Ma l’AdnKronos, che racconta che Mirabelli è caduto durante i fatti, dice che De Vecchis smentisce: “Io ho spinto Mirabelli? No, non ho spinto nessuno, solo un equivoco poi chiarito”.

