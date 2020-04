Giorgia Meloni se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Durante il suo intervento di oggi alla Camera la leader di Fratelli d’Italia, presa dalla concitazione del momento e forse replicando a qualcuno che le gridava di non dare lezioni di democrazia, risponde in un modo assolutamente fantastico: “E pensate come siete messi se proprio io vi devo dare lezioni di democrazia”.

«E pensate come siete messi se proprio io vi devo dare lezioni di democrazia»

A rigor di logica la frase, che voleva prendersela con chi la stava contestando, vuol dire che lei o non è democratica o non sa cos’è la democrazia. E non è tutto, perché in un momento successivo dell’intervento la leader di Fratelli d’Italia, riesce di nuovo, per la miliardesima volta, a dire che Conte “non è stato votato da nessuno”. Dimostrando di non aver ancora introiettato il concetto che ogni presidente del Consiglio italiano non è mai stato votato da nessuno perché in Italia non è prevista l’elezione diretta del presidente del Consiglio.

Forse è vero che per farsi dare lezioni di democrazia da Giorgia Meloni bisogna essere caduti proprio in basso, allora.

