Rosario Marcianò condannato per diffamazione (di nuovo)

Rosario Marcianò è stato nuovamente condannato per diffamazione. L'”esperto” di scie chimiche, stragi, morti sospette e omonimie ha annunciato su Facebook la sentenza con cui il tribunale di Imperia ha sentenziato che dovrà scontare otto mesi di reclusione (di solito in questi casi la pena viene sospesa) e pagare le spese processuali per aver diffamato la ASL imperiese accusandola di aver sbagliato la diagnosi per il padre Pasquale, deceduto il 3 aprile 2011.

Di recente Marcianò era stato condannato anche per aver diffamato la giornalista Silvia Bencivelli avendola offesa, insultata e minacciata a causa di un articolo da lei pubblicato su La Stampa nel 2013. Nel pezzo la Bencivelli raccontava della bufala delle scie chimiche e subito dopo la sua pubblicazione era partita nei suoi confronti una shitstorm. Marcianò su Facebook ha sostenuto che la giudice Marta Maria Bossi fosse costretta a condannarlo e ha annunciato che la sentenza sarà pubblicata a sue spese su La Stampa: