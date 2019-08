Regola dei due mandati: i big M5S che dicono addio alla politica con le nuove elezioni

Con l’apertura della crisi di governo, si apre anche una sotto-crisi di rilievo: quella dei deputati e dei senatori pentastellati al loro secondo mandato e pertanto incandidabili. Le regole sono chiare: “Non aver già svolto, anche per periodi parziali, due mandati elettivi ad una o più delle cariche indicate al punto precedente“. Per costoro si prospetta un ritorno in grande stile alla società civile, dopo aver distrutto un partito con il 30% di consenso popolare.

Quali parlamentari M5S dicono addio alla politica con nuove elezioni?

Tanti, tantissimi i nomi di rilievo che, certamente e silenziosamente – vista l’intransigenza da sempre mostrata al “rule-checking” delle regole altrui – lasceranno il posto agli scalpitanti attivisti dei meetup in attesa dei loro quindici minuti di celebrità. Spicca su tutti il nome di Luigi Di Maio, capo politico del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Non sappiamo però a quale delle numerose attività presenti sul CV del golden boy di Pomigliano D’Arco si dedicherà una volta che sarà compiuto il suo ritiro forzato dalla politica attiva (e ben remunerata).

Per Vito Crimi si riaprono le porte della Corte d’Appello di Brescia, dove lo attende il suo posto da assistente giudiziario: tra presenze sotto la media, abbondanza di “missioni” (dati Openpolis) e pisolini in aula, l’esperienza politica sembra essere in continuità con quella che è l’esperienza generale nel pubblico impiego. Ci lasciano anche Barbara Lezzi, la ministra per il Sud, Dalila Nesci, la ministra dello yoga, Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia che pubblica le foto degli arrestati per farsi bello, Giulia Grillo, ministra della Salute che alza le tasse alla ricerca scientifica e poi manda il sottosegretario a dire che si sono sbagliati. Last but not least, Danilo Toninelli: il superattento Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che non ha certo bisogno di presentazioni

Difficile da digerire anche l’addio di Alberto Airola, simbolo di una generazione di competenze al governo; e ci mancherà soprattutto la veracità di Paola Taverna. Giulia Sarti, ricordata più per scandali e scandaletti che per l’efficacia dell’azione politica. Ci saluta anche l’ala oltranzista: Roberto Fico, Elena Fattori, Luigi Gallo, Matteo Mantero. Chissà se riusciranno a far pace con Di Maio, seduti a un bar di periferia, di quelli della ggente comune.

LA LISTA COMPLETA

Camera:

BARONI Massimo Enrico

BATTELLI Sergio

BONAFEDE Alfonso

BRESCIA Giuseppe

BUSINAROLO Francesca

CANCELLERI Azzurra Pia Maria

CARINELLI Paola

CASTELLI Laura

COLLETTI Andrea

COMINARDI Claudio

CORDA Emanuela

CRIPPA Davide

D’AMBROSIO Giuseppe

D’INCA’ Federico

D’UVA Francesco

DADONE Fabiana

DAGA Federica

DE LORENZIS Diego

DEL GROSSO Daniele

DI MAIO Luigi

DI STEFANO Manlio

DIENI Federica

FANTINATI Mattia

FERRARESI Vittorio

FICO Roberto

FRACCARO Riccardo

FRUSONE Luca

GAGNARLI Chiara

GALLINELLA Filippo

GALLO Luigi

GRANDE Marta

GRILLO Giulia

L’ABBATE Giuseppe

LIUZZI Mirella

LOREFICE Marialucia

MARZANA Maria

MICILLO Salvatore

NESCI Dalila

PARENTELA Paolo

RIZZO Gianluca

ROMANO Paolo Nicolo’

RUOCCO Carla

SARTI Giulia

SCAGLIUSI Emanuele

SIBILIA Carlo

SPADONI Maria Edera

SPESSOTTO Arianna

TERZONI Patrizia

TOFALO Angelo

TORTO Daniela

TRIPIEDI Davide

VACCA Gianluca

VALENTE Simone

VALLASCAS Andrea

VIGNAROLI Stefano

VILLAROSA Alessio Mattia

ZOLEZZI Alberto

Senato:

Airola Alberto

Castaldi Gianluca

Catalfo Nunzia

Ciampolillo Lello

Cioffi Andrea

Crimi Vito Claudio

Donno Daniela

Endrizzi Giovanni

Fattori Elena

Giarrusso Mario Michele

Girotto Gianni Pietro

Lezzi Barbara

Lucidi Stefano

Mantero Matteo

Montevecchi Michela

Moronese Vilma

Morra Nicola

Pesco Daniele

Petrocelli Vito Rosario

Puglia Sergio

Santangelo Vincenzo

Taverna Paola

Toninelli Danilo

Insomma, una perdita enorme per la classe digerente italiana. Sapremo riprenderci? O Di Maio cancellerà il vincolo di mandato per sé stesso e per gli altri con una scusa, distruggendo così l’ultimo dogma M5S?

