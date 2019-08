Adesso il M5S chiede a Salvini di alzare il culo e spiegare il Russiagate

Potenza delle elezioni anticipate. Il MoVimento 5 Stelle, storicamente il partito più pronto ad affondare sui problemi giudiziari altrui tanto da essere capace persino di sfruttare i minori di Bibbiano, si risveglia improvvisamente sul Russiagate e chiede a Matteo Salvini di venire a spiegare i suoi rapporti con Gianluca Savoini. Adesso che le elezioni si avvicinano. Non prima, quando erano alleati e lo coprivano.

Adesso il M5S chiede a Salvini di spiegare il Russiagate

Si possono così notare i propositi bellicosi del Coniglio Mannaro Luigi Di Maio, per il quale improvvisamente il Russiagate diventa un problema dopo aver salvato il culo a Salvini sul sequestro di persona posto in atto sulla Diciotti. Per bocca del presidente della commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, che in effetti per competenza non c’entra niente ma evidentemente non c’era nessun big che avesse il coraggio di muoversi, i grillini chiedono a Salvini “di alzare il culo e di venire a spiegare” gli estremi dell’inchiesta che coinvolge Gianluca Savoini.

“Ma quindi in Russia questo signore c’era o non c’era? Visto che Salvini si sostituisce spesso ad altre cariche mutuando personalità diverse e quindi parlando a volte da Presidente della Repubblica, da Presidente del Consiglio, da Ministro della Sanità, Giustizia, Ambiente etc etc…almeno una volta lo faccia da Senatore, dai banchi del Senato. Alzi lui il culo come i 900 che convoca in parlamento e venga a spiegarci dettagliatamente il razionale della crisi e magari anche in soli 5 minuti qualcosa sulla Russia con semplicità e parole comprensibili ai più. Qualunque giorno è utile. Dimenticavo, anche in antimafia stanno ancora aspettando, da mesi”.

Naturalmente il complottismo non finisce qui. Quelli che fino a ieri gli hanno portato l’acqua con le orecchie ora sono avvelenati per il tradimento. E “scoprono” anche che Salvini si muove dopo che è stata assicurata la prescrizione a Bossi e a Belsito in Cassazione, che ha confermato il sequestro dei 49 milioni della Lega.

Naturalmente Sileri non è l’unico: ecco a voi anche Francesco Silvestri:

Il Principe del Male con cui erano lingua-in-bocca fino all’altroieri adesso è diventato un problema, tanto che tanti grillini si buttano nei commenti del Capitano a dirgli quanto li ha delusi mentre maître à penser del calibro di Marione non si capacitano del tradimento. Peggio del quale c’è soltanto una cosa: l’ipocrisia.

