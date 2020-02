Quegli strani rapporti tra Scientology e la Lega in nome della battaglia su affidi e “Sistema Bibbiano”

Archiviata la campagna elettorale sul “sistema Bibbiano” e rimessa nel cassetto la proposta di Legge Pillon la Lega passa all’attacco in Piemonte, dove è al governo. L’assessora regionale alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità Chiara Caucino ha presentato un disegno di legge denominato “Allontanamento Zero” che punta a ridurre gli affidi. Zero in italiano significa “nessuno”, il che è interessante perché lo slogan (che adotta lo “zero” bellicoso come tanti altri proponimenti leghisti) parte dal presupposto che anche nelle situazioni in cui un allontanamento è necessario per la salute del minore sia una cosa da evitare.

Cos’è la proposta di legge “Allontanamento Zero”

Il disegno di legge dell’assessora Caucino è stato contestato dai partecipanti alla manifestazione organizzata sabato scorso dal Comitato ZERO – allontanamento zero. Tra i manifestanti c’era anche la sindaca di Torino Chiara Appendino. La proposta di legge punta a ridurre il numero degli affidi aumentando gli stanziamenti economici alle famiglie (a fronte di un taglio previsto del 40% per il sistema infanzia) in base alla logica che se le famiglie in difficoltà hanno meno problemi economici allora sarà più facile evitare l’allontanamento e l’affido del minore. Ma come spiega su VITA Barbara Rosina, presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte, esiste già una legge nazionale che esclude l’allontanamento per motivi economici.

Ci sono però situazioni di disagio familiare – tossicodipendenze, maltrattamenti, problemi legati a disturbi psichici – in cui i soldi non bastano. Ed è qui che viene il bello. Perché qualche giorno dopo la manifestazione contro il suo DDLR l’assessora Caucino è intervenuta ad un convegno sul tema dei bambini in affido. I giornali riferiscono che nel suo intervento l’assessora ha detto: «Accetto qualunque critica, ma non da donne che non hanno figli. C’è chi parla e non è nemmeno madre, forse prima di parlare dovrebbe passare per quel sacro vincolo. Sono arrabbiata con chi non capisce che non strumentalizzo i bambini e che il mio interesse è tutelarli: lo faccio per mio figlio e per tutti i bambini. Perché i figli sono dei genitori e non dello Stato, al contrario di quanto credono alcune parti politiche».

Il sacro vincolo biologico e i figli che “sono dei genitori”

Affermazioni che la sindaca di Torino Chiara Appendino ha definito «inqualificabili» mentre il gruppo del Partito Democratico del Piemonte l’ha definita “un’affermazione disgustosa” e ha chiesto se per caso l’assessora non stesse «vilmente tirando in ballo» senza nominarla la consigliera regionale Monica Canalis «l’unica donna e peraltro senza figli, e quindi non legittimata ad occuparsi di ‘allontanamento zero’». Il capogruppo del PD alla Camera, Graziano Delrio (che sicuramente è titolato a parlare in quanto padre di nove figli) ha detto che le parole dell’assessora della giunta Cirio sono «inaccettabili e irrispettose verso i tantissimi che, per varie ragioni, non hanno potuto avere o crescere» dei figli.

Da parte sua l’assessora Caucino non smentisce quel virgolettato ma se la prende con “la sinistra piemontese” che finge di non intendere le sue parole precisando che «solo chi conosce il legame sacro che si instaura fra madre e bambino è in grado di comprendere pienamente il dolore indicibile dell’allontanamento dal proprio figlio». Ma non c’è solo il riferimento al sacro vincolo biologico del sangue. C’è anche quella frase sul fatto che i figli siano dei genitori e non dello Stato che spalanca una voragine. Perché i figli non appartengono ai genitori così come non appartengono allo Stato. I figli sono degli individui soggetti di diritto. Paradossalmente, dal momento che tutti noi siamo stati figli di qualcuno (anche se non tutti siamo padri o madri) dovremmo avere la capacità di comprendere che non siamo mai stati “di proprietà” di qualcuno. E proprio in quanto figli dovremmo capire che – per quanto doloroso e difficile – a volte l’affido è l’unica strada per salvaguardare un minore.

Il convegno organizzato dal CCDU che ospita Chiara Caucino

Ma la cosa davvero interessante è dove Chiara Caucino ha pronunciato quel discorso: ad un convegno organizzato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, il CCDU. Formalmente è una semplice Onlus ma in realtà è la versione italiana della Citizens Commission on Human Rights (CCHR), un’associazione che è emanazione di Scientology, la setta fondata da Ron Hubbard nota per alcuni casi di abuso sugli adepti. Che la CCDU sia legata a Scientology è pacifico, lo ha ammesso anni fa anche il vicepresidente della Onlus durante uno dei convegni contro il sistema degli affidi.

Basta dare un’occhiata sito o alla pagina Facebook del CCDU per rendersi conto che oltre ai numerosi post e articoli contro la psichiatria (definita “pseudoscienza”) ce ne sono altrettanti di “denuncia” su bambini rubati e sul sistema degli affidi. Le due cose vanno di pari passo visto che in molti casi di allontanamento dovuti ad abusi e maltrattamenti ad un certo punto interviene uno psicologo, un psicoterapeuta o uno psichiatrica. Ed è noto come da sempre la Chiesa di Scientology si batta contro quella che chiama la filiera diagnostica psichiatrica e proprio il CCDU organizza in Italia esibizioni itineranti, mostre interattive nelle quali ha la pretesa di rivelare gli “abusi e i crimini” del sistema psichiatrico. Scientology ritiene ad esempio che la psichiatria sia “un’industria di morte” legata anche a crimini come l’ascesa del Nazismo in Germania negli anni Trenta.

Ed infatti anche il convegno torinese era inserito all’interno della mostra multimediale su “diritti umani e psichiatria”. E che al CCDU interessi intervenire nel dibattito sul tema degli affidi lo dimostra anche il convegno organizzato qualche tempo fa al Senato dal titolo Angeli e Demoni: “un omicidio non dei corpi ma delle anime” (è interessante notare che alla base della dottrina di Scientology c’è la convinzione che nei nostri corpi abitino le anime – i Thetan – di alieni uccisi dallo starlord Xenu milioni di anni fa) promosso dalla Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza Maria Teresa Bellucci.

Scrive oggi Sarah Buono sul Fatto Quotidiano che recentemente in Commissione Sanità proprio sul tema degli affidi sono stati Paolo Roat, scientologist e responsabile tutela minori del CDDU e la mamma di Greta “di Pontida” presentata da Salvini come una delle vittime del sistema degli affidi, anche se la realtà è leggermente diversa. Ma secondo il Fatto i legami tra la giunta Cirio e l’ONLUS emanazione di Scientology sarebbero più profondi: tra i membri dello staff di Alberto Cirio ci sarebbe anche Gian Luca Vignale, già candidato con la lista civica “Piemonte nel cuore” e autore “a quattro mani” con il presidente del CCDU di una proposta di legge proposta di legge per vietare i test psicologici nelle scuole. Non è chiaro però se l’assessore Caucino sappia che dietro al CCDU c’è Scientology.