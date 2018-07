Quando Di Battista prometteva di bloccare il TAP in due settimane

O tempora o mores: in questo meraviglioso estratto da un comizio di Alessandro Di Battista in Puglia e precisamente a San Foca il 2 aprile 2017 si può notare la cifra politico-esistenziale del MoVimento 5 Stelle: l’ormai ex deputato grillino prometteva che con il MoVimento 5 Stelle al governo il TAP sarebbe stato bloccato in due settimane. La stessa promessa è stata fatta da Barbara Lezzi, ministra per il Sud del governo Conte, nel giorno del ricevimento al Quirinale del nuovo esecutivo: soltanto qualche giorno dopo la ministra “scoprì” che l’iter autorizzativo del gasdotto era stato già completato.

Qualche giorno fa la ministra è stata contestata dai No TAP per la decisione del governo di confermare l’accordo per il gasdotto che passerà per la Puglia. Il video è stato pubblicato da Telerama sulla sua pagina Facebook. L’episodio è avvenuto nel campus urbano di UniSalento ad un incontro organizzato dai Cobas alla presenza anche del rettore, Vincenzo Zara. La ministra è arrivata alla guida della sua auto preceduta da una pattuglia della Digos. La ministra si è presentata a sorpresa all’Università di Lecce con il figlioletto di tre anni e ha fatto tutto il suo intervento in sala con il bimbo in braccio. Il governo Lega-M5S ha confermato il TAP l’altroieri durante una visita in Azerbaijan alla quale era presente anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

