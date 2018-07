Barbara Lezzi contestata dai No TAP

La ministra del Sud Barbara Lezzi è stata contestata oggi dai No TAP per la decisione del governo di confermare l’accordo per il gasdotto che passerà per la Puglia. Il video è stato pubblicato da Telerama sulla sua pagina Facebook. L’episodio è avvenuto nel campus urbano di UniSalento ad un incontro organizzato dai Cobas alla presenza anche del rettore, Vincenzo Zara. La ministra è arrivata alla guida della sua auto preceduta da una pattuglia della Digos. La ministra si è presentata a sorpresa all’Università di Lecce con il figlioletto di tre anni e ha fatto tutto il suo intervento in sala con il bimbo in braccio. Il governo Lega-M5S ha confermato il TAP l’altroieri durante una visita in Azerbaijan alla quale era presente anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

La ministra Lezzi nei giorni successivi all’insediamento aveva dichiarato di voler bloccare l’opera e promesso che avrebbe chiesto la convocazione di un Comitato di Conciliazione con la Lega che non era d’accordo sul blocco. Successivamente aveva dichiarato che non era possibile intervenire nell’iter perché era stato tutto già autorizzato negli anni precedenti. “Prima di essere eletta, Barbara, eri al nostro fianco – le hanno detto i contestatori seguendola fino al suo ingresso in auto- oggi questa battaglia non ti appartiene più. Eppure quando non eri nessuno e venivi qui a raccontarci i tuoi obiettivi, le tue promesse, noi non ti abbiamo accolta così”.