Dopo che sul sito della CONSAP è stato pubblicato il modulo per la sospensione del mutuo con il Fondo Gasparrini di Solidarietà, il governo pensa a far slittare a fine anno il pagamento dell‘IMU previsto per giugno, mentre sul fronte delle utenze per luce e gas il governo finora ha esentato solo i comuni lombardo-veneti classificati «zona rossa».

Il posticipo dell’IMU e la soluzione per bollette di elettricità e gas

Ma l’Autorità per l’energia (Arera) ha disposto di sua iniziativa stop a sospensioni e distacchi per morosità e poi di loro iniziativa tutti i maggiori operatori del settore, da A2a a Iren, da Acea ad Hera, hanno deciso di rinviare i pagamenti e rateizzare le bollette di tutti i clienti in difficoltà. Ma, spiega oggi La Stampa, questa non è una misura automatica: sono gli utenti a doverlo chiedere altrimenti si paga.

Sul fronte del credito, oltre ai mutui, c’è anche il problema dei finanziamenti privati e del credito al consumo su cui al momento non è stato previsto nulla. E poi c’è il nodo delle tasse. Il bollo auto, in quanto tassa di possesso, va pagato; ma molte regioni a iniziare da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Campania l’hanno sospeso fino a giugno. I versamenti di imposte e contributi da parte delle imprese più colpite dal coronavirus e per quelle sotto i 2 milioni di euro di fatturato sono già state rinviati sino a fine maggio.

C’è l’idea di arrivare a settembre/ottobre e poi di rateizzare, come pure la possibilità di far slittare a fine anno il pagamento dell’Imu previsto a giugno, ma poi restano da definire tutti gli altri pagamenti dovuti ai comuni (la Tari, la Tasi, gli affitti di alloggi e negozi e le rette degli asili, altra palla al piede delle famiglie). Tant’è che l’Mdc ha appena lanciato la campagna «No Tax Year» per chiedere ai sindaci di sospendere tutto sino al 31 dicembre

Intanto il governo lavora al reddito di emergenza (REM) per i lavoratori “invisibili” – e quindi anche per quelli in nero – e all’aumento del bonus partite IVA fino a 800 euro.