Ma chi è che durante la diretta di Salvini dal balcone urlava “stronzate”?

Su Twitter sta girando molto questo video in cui si sente qualcuno che dice “Sono stronzate” proprio mentre Matteo Salvini era impegnato in una delle sue dirette appassionanti. Il filmato di Salvini risale al 28 marzo scorso su Instagram e il Capitano stava arringando la folla sul decreto Cura Italia in parlamento e sugli emendamenti della Lega. “Premiamo le imprese italiane che stanno arrivando…”, dice Salvini, che subito dopo si interrompe: “Chi è qua? Ci sono urla dall’altra parte del condominio… però d’altronde sono sul balcone…”, continua. E a quel punto si sente una voce che, chissà se avendocela con lui o no, dice: “Sono stronzate”. Salvini continua: “C’è uno che urla, lo saluto… siamo qua d’altronde questo è il bello di Milano”.

Quindi, è il caso che l’uomo sul balcone si palesi immediatamente e ci faccia sapere se per caso ce l’aveva con il Capitano mentre diceva “sono stronzate” oppure se si è semplicemente trattato di una sincronia perfettamente casuale con l’intervento di Salvini.

