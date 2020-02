Padre Livio Fanzaga sta con Salvini

Padre Livio Fanzaga garantisce per Matteo Salvini: il Capitano sulla sua pagina Facebook ha ringraziato l’ormai celeberrimo direttore di Radio Maria per le belle parole che gli ha dedicato, ovvero queste: “Salvini segue un cammino di fede non per interesse politico. È un sincero cattolico”. E se lo dice Don Livio, chi siamo noi per smentirlo?

Fanzaga infatti di percorsi di fede se ne intende: quando ha augurato la morte a Monica Cirinnà, ad esempio, lo ha fatto esattamente per spiegare i principi a cui si deve attenere un buon cattolico: «…(la Cirinnà)…che adesso brinda a Prosecco, eh eh, alla vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. Glielo auguro il più tardi possibile, ma arriverà anche quello». La pagina di Radio Maria qualche tempo fa poi ha spiegato che è Satana il pericolo, non certo il riscaldamento globale. Certo, qualche tempo fa persino il Vaticano ha dovuto condannare le parole di Radio Maria sul terremoto come “castigo divino” dopo le unioni civili. Ma si tratta di dettagli.

Leggi anche: La Verità e il PD che vuole toglierci i figli a tre anni