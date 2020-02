La Verità e il PD che vuole toglierci i figli a 3 anni

“Il PD vuole toglierci i figli a tre anni”: come sempre sobrio e pacato, Maurizio Belpietro su La Verità di oggi torna a buttarla su Bibbiano ma con una certa raffinatezza, evocando il complotto di Zingaretti che vuole addirittura rapire i bambini alle famiglie italiane, probabilmente per mangiarseli (gnam gnam). La colpevole di cotanta protervia è nientepopodimenoché la sottosegretaria all’Istruzione Anna Ascani, autrice di un piano davvero diabolico: sta studiando un meccanismo per rendere obbligatorio l’asilo, quindi così rapisce i bambini alle famiglie. Più chiaro di così è difficile, no?

Belpietro infatti mette in correlazione i bambini all’asilo a 3 anni con quello che verrebbe in mente a tutti: in alcuni paesi comunisti, infatti, “il partito si incaricava di requisire i bambini alle famiglie per educarli al credo socialista”. E per fortuna che Belpietro non sa che questa era anche l’idea di Platone, altrimenti sai che requisitoria veniva fuori con tanto di complicità della Grecia nel piano diabolico?

Attenzione però perché oltre alle chiare responsabilità di Honecker e Hoxxa emerge anche un altro disegno: quello che colpisce le scuole paritarie. Sentite qui come si sviluppa:

Capito il giochino? Con la scusa che qualcuno è costretto a mandare i figli alla paritaria perché non c’era posto in quella comunale, allarga l’offerta della scuola materna e così prendono tre piccioni con una fava. Primo, si tolgono i bambini alle famiglie, che non si sa mai, poi se li coccolano e li fanno crescere mammoni e, come fa capire l’Ascani, con un percorso formativo deficitario. Secondo, si dà una sistemata alle scuole paritarie così da mettere lo zampone dello Stato dentro le strutture private e cattoliche. Terzo piccione, forse il più appetibile, si assumono un po’ di maestre e dunque si fa felice il sindacato e si rastrella pure qualche voto.

Insomma, dietro quel sorriso angelico, è evidente, la Ascani nasconde il diavolo dentro. Vuole addirittura dare più asili agli italiani, è evidente che c’è un complotto.

