Tutti i nuovi focolai di COVID-19 in Italia

I braccianti contagiati a Mondragone, il magazzino BRT (Bartolini) a Bologna, i 12 positivi in una RSA di Genova. E poi Fortezza, Como, Palmi che è diventata la prima zona rossa dopo le riaperture e soprattutto Roma, tra San Raffaele, Garbatella e Teresianum: in Italia nuovi focolai di Coronavirus SARS-COV-2 si accendono e si rischiano nuove chiusure proprio mentre diventano sempre più “rilassate” le regole sul distanziamento sociale e sulle mascherine.

Tutti i nuovi focolai in Italia

Ieri il conto dei nuovi casi è tornato a salire a causa di un rialzo in Lombardia e dei nuovi focolai che sono stati si spera tempestivamente trovati in diverse regioni italiane. I contagiati in un giorno sono schizzati dai 190 di mercoledì ai 296 di ieri. Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia, passata dagli 88 casi di due giorni fa ai 170 di ieri, e ai numeri più alti della media di Emilia-Romagna (47 nuovi casi) e Campania (17) per via dei focolai a Bologna e Mondragone. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale così a 239.706. Sono 34 i decessi registrati.

Repubblica scrive oggi che gli esperti hanno chiuso la loro analisi della settimana scorsa, sulla base dei parametri del monitoraggio disposto dal ministero, e sono arrivati alla conclusione che se anche i numeri restano contenuti, i dati dell’epidemia hanno smesso di scendere. O meglio, si vedono indici di trasmissione che non calano, e appunto focolai che si accendono. Questo crea un effetto altalena: magari nel corso di una settimana ha problemi una Regione e poi, quella dopo, registra qualche guaio un’altra.

Sempre riguardo al monitoraggio della cabina di regia, uno dei dati presi in considerazione è l’Rt, cioè l’indice di replicazione della malattia. Il limite entro il quale devono stare le regioni è 1. Per la seconda settimana di seguito solo il Lazio lo ha superato, probabilmente sempre a causa del focolaio del San Raffaele. Ci sono poi tre regioni a 0,9 cioè con un dato vicino al livello di guardia ma comunque un po’ sotto. Si tratta di Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, la realtà italiana di gran lunga più colpita, dove il dato dell’Rt è più o meno lo stesso da settimane.

Anche questa volta, comunque, la cabina di regia guidata dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro userà parole misurate per descrivere la situazione. Sono sempre meno i dati del monitoraggio che vengono diffusi. Ad esempio, di solito, non sono elencati i nuovi focolai, che sono ancora presenti un po’ in tutto il Paese anche se come visto spesso sono molto piccoli. Allo stesso tempo però i tecnici vogliono far capire ai cittadini, molti dei quali sembrano ormai poco intimoriti dal coronavirus, che il rischio c’è ancora. Lo dimostra il fatto che i contagi continuano (ieri ne sono stati registrati 296) e certe regioni, anche se i numeri assoluti dei nuovi positivi sono bassi, vedono salire il loro Rt.

Il rischio di nuove chiusure

In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica il professor Andrea Crisanti ha paventato il rischio di nuove chiusure, che diventerà ancora più concreto dopo l’estate:

Da noi si rischia di dover prendere decisioni come quelle dei tedeschi?

«Nessuno può dirlo ma ovviamente è nelle probabilità che succedano cose di questo genere». Adesso sono fondamentali le Asl, che devono trovare i casi e isolarli. Come stanno lavorando?

«Non stanno andando male. Ad esempio a Roma si è lavorato bene sul focolaio al San Raffaele. Vediamo cosa succede a Bologna, mentre Mondragone mi preoccupa di più. A parte queste situazioni, la gran parte dei casi sono intercettati presto e si fanno i tamponi. È confortante». Nel Paese sembra essere diminuita la paura del virus.

«Si vede un po’ di rilassamento. Per forza, gli italiani hanno avuto messaggi contraddittori dai politici, che non hanno dato il buon esempio. Prima si dice che siamo in pericolo, poi che bisogna sbrigarsi a riaprire tutto perché l’economia è la cosa più importante. Qui in Veneto un giorno si chiede di far ripartire le discoteche e quello dopo si invita a stare attenti. La gente ha bisogno di verità».

E qual è?

«Che il virus circola ancora ed esiste un certo livello di rischio, come i casi di questi giorni stanno a dimostrare». Cosa si aspetta ad ottobre?

«Chiaramente il rischio aumenterà. Le persone staranno più al chiuso, le temperature saranno più basse, e l’umidità più alta. Poi c’è l’effetto confondente con altre malattie da raffreddamento. Per questo bisogna incoraggiare tutti a fare la vaccinazione anti influenzale. Pure su questo ci vuole verità. Sarebbe interessante capire quante dosi ha acquistato l’Italia. Siamo all’assurdo di prenotare 40 milioni di dosi di un vaccino che non esiste, quello per il coronavirus, e di non conoscere i numeri di quello per l’influenza».

Pierluigi Viale, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche all’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, professore ordinario all’Università Alma Mater Studiorum e consigliere della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), dice che in questa fase bisogna andare a cercare i positivi e i focolai: «Gli strumenti ci sono: oggi siamo armati fino ai denti contro Sars-CoV-2. I soggetti più contagiosi sono i malati nella fase prodromica, ma anche un asintomatico potrebbe sviluppare sintomi domani o dopo domani ed essere quindi altamente infettivo. Per questo, a Bologna, i positivi sono stati isolati e vengono contattati due volte al giorno per il controllo delle condizioni di salute. Il concetto è: chi cerca trova. Bisogna andare a stanare i casi e mantenere un livello altissimo di attenzione e prudenza».