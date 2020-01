Naomo Lodi: «Quando governeremo questa regione vi faremo un culo così»

Ieri Piazzapulita ha mostrato questo interessante filmato che ritrae Nicola Naomo Lodi, vicesindaco di Ferrara, mentre minaccia qualcuno:

L’intervento completo di Naomo si trova sulla sua pagina facebook e risale al 20 gennaio scorso:

Naomo dice: “Parlo a chi si sta mettendo a novanta a una trasmissione che si chiama La7 che fa campagna elettorale per il PD. Vi farò male, vi farò molto male, non mi fate paura, vi faremo un culo così. Questo è un linguaggio istituzionale. Quando governeremo la regione non vi troveremo mai più perché voi sparirete completamente nei vostri meandri e per fermarci dovrete solamente spararci”. Il sindaco-ombra di Ferrara si riferisce all’epica figuraccia fatta da un suo compagno di partito, beccato a offrire posti di lavoro in cambio di dimissioni dal consiglio comunale qualche settimana fa.

