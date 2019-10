Massimo Bugani festeggia Italia 5 Stelle a Napoli rimbrottando gli eletti grillini e le loro ambizioni in un post amarcord che vede anche la pubblicazione di una foto storica con Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Max Bugani e i grillini che «vogliono tutti fare i ministri»

Il consigliere comunale di Bologna che è anche caposegreteria di Virginia Raggi in Campidoglio dopo esserlo stato di Di Maio – è andato via in polemica l’8 agosto – sembra avercela proprio con Barbara Lezzi e Giulia Grillo, le due assenti annunciate alla kermesse di oggi insieme ad Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone. “Ora dobbiamo ammettere che ci siamo un po’ montati la testa, un pochino si, dai, vogliamo tutti fare i ministri”, scrive Bugani, e l’obiettivo è chiarissimo proprio nel giorno della festa per i dieci anni del MoVimento 5 Stelle.

Lezzi e Giulia Grillo, che nei giorni scorsi hanno scoperto improvvisamente che nel M5S comanda Di Maio e hanno persino cominciato a rilasciare interviste per lamentarsi, come sempre, ufficialmente soltanto di essere state maltrattate, rappresentano comunque il fenomeno più visibile di una contestazione ormai palese nei confronti del Capo Politico. E che potrebbe sfociare in una scissione che sembra sempre più vicina, specialmente visto il malumore nei gruppi parlamentari che nemmeno riescono ad eleggere un capogruppo.

Leggi anche: Fusaro, la Meloni e i sovranisti orfani dei tortellini al pollo che se la prendono con la maglia verde della Nazionale