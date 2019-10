Quanto guadagnerà Max Bugani da Virginia Raggi

Giusto ieri ci domandavamo come mai non fosse ancora comparsa sul sito del Comune la delibera di nomina di Max Bugani, che ha annunciato di essere arrivato in Campidoglio a lavorare con la sindaca Virginia Raggi dal 26 settembre scorso. Manco a farlo apposta, proprio oggi il Comune pubblica la deliberazione numero 196 con cui Virginia Raggi assume Max Bugani, che prima lavorava a Palazzo Chigi con Di Maio con l’incarico di vice-caposegretaria, oggi diventa segretario coordinatore dello staff oltre che rimanere consigliere comunale a Bologna (dura l’ubiquità, eh?).

Detto ciò, Bugani avrà un “trattamento economico complessivo annuo lordo” pari a 42473 euro. Ovvero 3500 euro al mese. A Palazzo Chigi prendeva 80 mila euro l’anno ma dopo aver litigato con Di Maio per la storia di Toninelli e delle palate di merda era impossibile restare.

